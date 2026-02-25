Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas

Canarias afronta un cambio brusco de tiempo ante la llegada de una DANA (depresión aislada en niveles altos) que se situará en las próximas horas en las inmediaciones del Archipiélago. El episodio dejará lluvias localmente intensas, tormentas, fuerte viento y un notable descenso de temperaturas en varias islas.

Mientras en la Península y Baleares predomina un ambiente anormalmente suave, el Archipiélago se prepara para varios días de inestabilidad tras haber quedado al margen del reciente tren de borrascas atlánticas.

¿Cuándo lloverá con más fuerza?

Según los modelos meteorológicos, la franja de mayor inestabilidad se concentrará entre el mediodía del jueves y la mañana del viernes, siendo estas las horas más adversas.

Durante ese periodo se esperan:

Lluvias moderadas en todas las islas.

en todas las islas. Precipitaciones localmente fuertes y persistentes en el norte de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera.

localmente fuertes y persistentes en el norte de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera. Chubascos intensos y tormentas en Lanzarote y Fuerteventura, especialmente al final del jueves.

intensos y tormentas en Lanzarote y Fuerteventura, especialmente al final del jueves. El Hierro podría quedar algo más al margen del episodio principal.

El viernes, las lluvias más intensas tenderán a concentrarse en las islas occidentales, sobre todo en sus vertientes norte. A partir del mediodía del viernes la situación comenzará a mejorar progresivamente.

Una dana sobre Canarias: entre qué horas las lluvias serán más fuertes / Meteored

Viento fuerte y mar alterada

El viento del norte se reforzará de forma notable, con rachas que podrían superar los 70 u 80 kilómetros por hora en zonas expuestas de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. También se espera fuerte alteración marítima, con olas que podrían superar los cuatro metros en el oeste y norte de La Palma y El Hierro.

Las temperaturas diurnas bajarán de forma significativa, especialmente en cumbres y zonas expuestas al norte, donde el descenso podría alcanzar hasta 8 grados respecto a días anteriores.

Posible nieve y riesgo en barrancos

No se descarta que pueda registrarse nieve en el entorno del Teide y en las cumbres de La Palma si coinciden precipitación y descenso térmico suficiente.

Las lluvias podrían ir acompañadas de barro, debido al arrastre de polvo sahariano impulsado por la configuración atmosférica. Algunos modelos apuntan a acumulados superiores a 50 litros por metro cuadrado en zonas del norte de las islas montañosas hasta el domingo, e incluso podrían superarse los 100 litros en puntos muy localizados.

Ante esta situación, se recomienda especial precaución por posibles crecidas súbitas en barrancos, desprendimientos y episodios tormentosos intensos.

La evolución exacta dependerá de la posición final del núcleo de la DANA, que aún puede variar ligeramente, lo que modificaría la distribución de las lluvias.