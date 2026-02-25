Discrepancias entre Canarias y el Estado por los menores migrantes: ¿cuántos traslados quedan pendientes?
El Ejecutivo regional asegura que solo le quedan 65 niños por derivar a la Península, mientras que Torres eleva la cifra hasta los 469
Canarias sostiene que solo quedan 65 menores migrantes no acompañados pendientes de traslado a través del mecanismo ordinario. Un procedimiento diseñado para reubicar a los jóvenes que ya se encontraban en las Islas antes de la declaración de la contingencia migratoria. El plazo fijado por el real decreto para completar estas reubicaciones —con el objetivo de reducir el número de chicos alojados en los centros canariso hasta 2.211— vence en menos de un mes, el próximo 19 de marzo.
Pero mientras la Comunidad Autónoma reduce la cifra a 65, el Estado la eleva hasta 469. Así lo afirmó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, este miércoles al término de la reunión de coordinación sobre la reubicación de menores no acompañados celebrada en Ceuta. ¿De dónde surge la discrepancia entre administraciones? El Gobierno de Canarias sostiene que existen 394 expedientes pendientes de resolución —a los que se suman otros 123 aún pendientes del acuerdo de inicio—, por lo que, de los 469 menores que el ministro da por pendientes de derivación, solo 65 pueden ser efectivamente derivados. El resto, mantiene el Ejecutivo regional, continúa a la espera de una resolución administrativa.
¿Cuántos chicos han sido reubicados?
Desde el inicio de los traslados de menores al territorio peninsular, las discrepancias entre administraciones han sido constantes. Ángel Víctor Torres afirmó en Ceuta que más de un millar de menores —en concreto, 1.019— han sido reubicados desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras comunidades. Según detalló, estos traslados se han producido tanto en aplicación de la reforma de la ley de extranjería como en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a trasladar a los solicitantes de asilo procedentes de Canarias: 440 ya se encuentran en la Península y otros 116 permanecen en centros estatales del Archipiélago por razones de arraigo.
En el caso de Canarias, Ángel Víctor Torres situó el nivel de ejecución de las resoluciones en el 30,10%. En contraste, Ceuta supera el 70% de cumplimiento, con 320 menores ya derivados, mientras que Melilla alcanza el 90%, tras la reubicación de 57 chicos. En este sentido, desde el Gobierno canario recuerdan que la situación no es equiparable a la de las ciudades autónomas —también declaradas en contingencia—, ya que en Canarias la comunidad llegó a tutelar en solitario a más de cinco mil menores.
