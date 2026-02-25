El Ejército califica el entorno estratégico en el que se sitúa Canarias de "muy complejo"
El general Alfonso Pardo de Santayana ha destacado la complejidad estratégica del Archipiélago, debido a su posición fronteriza y a los riesgos que plantean los flujos irregulares y las actividades ilícitas
El jefe del Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Canarias, el general Alfonso Pardo de Santayana, ha calificado este miércoles el entorno estratégico en el que se sitúa Canarias de "muy complejo" por su condición de frontera y por los riesgos asociados a flujos irregulares y actividades ilícitas.
Alfonso Pardo de Santayana, en un encuentro informativo con medios de comunicación junto a militares integrantes de misiones en el exterior y en el ámbito canario, ha indicado que por este motivo las unidades del Mando Operativo Terrestre mantienen de forma permanente operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en Canarias.
La misión en este entorno es específica y diferenciada respecto a otras unidades del Ejército, ya que implica "pisar el terreno" y ocupar físicamente espacios considerados clave para garantizar la soberanía y la seguridad, ha manifestado.
Una estrategia con tres objetivos
La estrategia se sustenta en tres pilares, ha señalado el general, quien ha detallado que en primer lugar se sitúa la presencia, que supone la ocupación efectiva de enclaves estratégicos para evitar que otros actores puedan aprovechar vacíos de control.
En segundo lugar, la vigilancia continua del terreno para detectar cualquier actividad irregular.
Y, en tercer lugar, la disuasión, entendida como la proyección del mensaje de que el Estado está dispuesto y preparado para defender su espacio, ha agregado.
Según ha comentado, la seguridad actual no siempre se dirime entre Estados, sino frente a actores diversos, como redes criminales vinculadas al tráfico irregular de personas, armas u otras actividades ilícitas.
Por ello, ha continuado, la visibilidad del despliegue también se considera un elemento clave en la estrategia de disuasión.
En su opinión, la presencia sobre el terreno, acompañada de la adecuada comunicación institucional, refuerza el mensaje de control y compromiso con la defensa del territorio.
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
- Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
- La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
- La Bonoloto toca en Canarias
- Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou