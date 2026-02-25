Antonio Garamendi, presidente de CEOE: "No somos responsables de la desigualdad, los empresarios creamos oportunidades"

La cuarta parte de la población canaria está en situación de exclusión social y a la patronal le "preocupa mucho" la gestación de una sociedad de dos velocidades. Lo ha asegurado este miércoles el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en la capital grancanaria. "No somos los responsables de la desigualdad, como dicen algunos; nosotros somos los que creamos las oportunidades", ha expuesto tras protagonizar una conferencia en el hotel Santa Catalina.

Garamendi ha descartado que los empresarios sean "la máquina trituradora de salarios". Frente al incremento del "65% del coste de la Seguridad Social en los últimos tiempos" y el del salario mínimo interprofesional -67% desde el año 2019- ha destacado que son solo "35 empresas" las que están en el Ibex -principal indicador bursátil español- mientras que la mayoria de los "dos millones" que existen en el país "tienen cinco o menos trabajadores". Negocios que, además, deben soportar la ausencia diaria de 1,7 millones de trabajadores de los 18 millones de ocupados que hay en el país.

El IRPF, sin deflactar

En la misma línea, el presidente de la CEOE ha destacado que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) "no se ha deflactado". Los trabajadores cobran más, pasan al tramo inmediatamente superior a la hora de tributar y las subidas salariales se van en buena parte para Hacienda. Al respecto, el representante empresarial ha relatado cómo parte del dinero -30.000 euros- que las empresas destinaron a que afectados por la DANA de Valencia repararan su casa han acabado engordando las arcas públicas.

En esa misma línea, "Hacienda tampoco ha tenido ninguna sensabilidad a la hota de cobrar impuestos por los cien mil coches achatarrados" tras los destrozos generados por la riada. Así pues, "cuando hablamos de la desigualdad, vamos a ver quién la está generando", ha enfatizado Garamendi, que decartó que la situación pueda mejorarse "con medidas de intervencionismo"; una práctica que, en su opinión, genera "en muchos casos el efecto contrario".

Junto a él, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), organizadora del acto, Pedro Ortega, ha señalado que el salario mínimo se ha situado un 71% sobre el salario medio del Archipiélago.