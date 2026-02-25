El HUC introduce en Canarias una técnica pionera para tratar la endometriosis sin cirugía ni anestesia general

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias ha incorporado una técnica mínimamente invasiva para el tratamiento de quistes ováricos sintomáticos, entre ellos los endometriomas, con resultados favorables y alto grado de satisfacción entre las pacientes.

Se trata de la escleroterapia con etanol, un procedimiento ambulatorio que se realiza en consulta y que permite evitar la cirugía convencional con anestesia general. Desde su implantación hace dos años y medio, el servicio de Ginecología del centro ha llevado a cabo 38 intervenciones con esta técnica.

¿Cómo funciona el procedimiento?

La escleroterapia consiste en la punción ecoguiada del quiste por vía vaginal para evacuar su contenido. Posteriormente, se introduce etanol al 100 por ciento durante aproximadamente quince minutos. El objetivo es provocar una fibrosis dentro del quiste que permita retraer su cápsula y evitar que vuelva a rellenarse, contribuyendo así a la desaparición de los síntomas y, en la mayoría de los casos, del propio quiste.

El procedimiento está indicado en pacientes que presentan dolor, síntomas compresivos o quistes de gran tamaño con riesgo de rotura o torsión ovárica. Para poder realizarlo, la lesión debe ser accesible mediante punción vaginal y no presentar signos ecográficos de malignidad.

Menor impacto y recuperación más rápida

Entre las principales ventajas de esta técnica destaca que evita los riesgos asociados a una intervención quirúrgica con anestesia general y favorece una mayor preservación de la función ovárica en comparación con la cirugía tradicional.

Además, la recuperación es más rápida, permitiendo la reincorporación a la actividad laboral en unas 48 horas, frente a los tiempos más prolongados tras una intervención quirúrgica. También reduce los ingresos hospitalarios y supone un ahorro de costes sanitarios.

Con esta iniciativa, el HUC refuerza su apuesta por la innovación terapéutica en salud femenina y amplía las alternativas disponibles para tratar la endometriosis, una enfermedad que afecta aproximadamente al 10 por ciento de las mujeres en edad reproductiva.