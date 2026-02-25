Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Visita papa a CanariasLangostas africanas Lanzarote y TenerifeMachismo en CanariasMinuto a minuto del tiempo en CanariasEterno drama UD Las PalmasNueva DANA en Canarias
instagramlinkedin

La Iglesia organizará en Las Palmas de Gran Canaria un encuentro con el papa León XIV para más de 50.000 personas

El obispo José Mazuelos confirma que el Santo Padre visitará Gran Canaria y Tenerife, cumpliendo el compromiso de Francisco con los inmigrantes que llegan a las costas canarias

El papa León XIV, en el Vaticano.

El papa León XIV, en el Vaticano. / Diócesis de Canarias

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

La Iglesia quiere organizar un encuentro multitudinario con León XIV para más de 50.000 personas en Las Palmas de Gran Canaria el 11 o 12 de junio, en la que será la primera visita de un papa a las islas, según ha anunciado este miércoles el obispo de Canarias, José Mazuelos.

"Es posible que sea en el estadio (de Gran Canaria), que no sabemos si estará disponible, o en Santa Catalina (la referencia del carnaval y otras fiestas multitudinarias en Las Palmas). Necesitamos un espacio donde quepan más de 50.000 personas", ha detallado.

Tras confirmar el Vaticano las fechas del viaje de León XIV a España, Mazuelos ha expresado el orgullo que siente la Iglesia al "poder mostrar al Santo Padre la grandeza del pueblo de Canarias" y la "generosidad y hospitalidad" con que ha afrontado la llegada de casi 166.000 inmigrantes en cayucos a sus costas desde 2020, en un desafío humanitario que conmovió a su antecesor, Francisco.

Asumir el compromiso del papa Francisco

De hecho, León XIV cumplirá en este viaje el compromiso asumido por Francisco, que comenzó su pontificado desplazándose a Lampedusa (Italia) en 2013 para estar cerca de los inmigrantes que cruzaban el Mediterráneo y quería volver a tener esa experiencia en Canarias.

Mazuelos también ha corroborado que, como se preveía, el pontífice estará tanto en Gran Canaria como en Tenerife. "Gracias a Dios, porque, si no, íbamos a tener problemas diplomáticos", ha bromeado.

La Santa Sede confirma la visita a Canarias del papa León XIV

Visita de una comisión del Vaticano

Sobre el detalle del programa de la visita papal a las islas, ha precisado que poco más se puede avanzar en este momento, porque están pendientes de recibir a una comisión del Vaticano y de intercambiar propuestas e información con las distintas administraciones.

"Pido un poco de calma. Estoy seguro que la primera antes primera quincena de marzo vamos a tener programa", ha añadido el prelado.

"Le vendrá muy bien a Canarias"

Por su parte, el obispo auxiliar de la Diócesis, Cristóbal Déniz, ha subrayado que, sea cual sea el programa, la cercanía de León XIV le "vendrá muy bien" a la Iglesia en Canarias y a todos los fieles que esos días viajen a las islas para verlo y escucharlo.

"Nos pone en la actualidad del mundo. Va a dar a conocer nuestra historia, nuestra idiosincrasia. Creo que estamos todos de enhorabuena, estamos muy felices", ha añadido Déniz.

Noticias relacionadas y más

Los obispos no tienen duda de que la sociedad canaria "va a sintonizar perfectamente con el Santo Padre, por su dimensión espiritual, por su apertura, por su por su amor a María y, al mismo tiempo, por su sensibilidad social".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  2. Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
  3. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  4. Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
  5. La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
  6. La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
  7. La Bonoloto toca en Canarias
  8. Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou

La Iglesia organizará en Las Palmas de Gran Canaria un encuentro con el papa León XIV para más de 50.000 personas

La Iglesia organizará en Las Palmas de Gran Canaria un encuentro con el papa León XIV para más de 50.000 personas

¿Por qué llegan langostas africanas a Canarias?: las plagas históricas en las Islas

¿Por qué llegan langostas africanas a Canarias?: las plagas históricas en las Islas

El rey Harald V, hospitalizado en Tenerife: el primer ministro de Noruega le desea pronta recuperación

El rey Harald V, hospitalizado en Tenerife: el primer ministro de Noruega le desea pronta recuperación

Nueve meses de prisión para el general de la Guardia Civil Espinosa Navas por cohecho en el caso Mediador

Nueve meses de prisión para el general de la Guardia Civil Espinosa Navas por cohecho en el caso Mediador

Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas

Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas

Discrepancias entre Canarias y el Estado por los menores migrantes: ¿cuántos traslados quedan pendientes?

Discrepancias entre Canarias y el Estado por los menores migrantes: ¿cuántos traslados quedan pendientes?

Antonio Garamendi, presidente de CEOE: "No somos responsables de la desigualdad, los empresarios creamos oportunidades"

Antonio Garamendi, presidente de CEOE: "No somos responsables de la desigualdad, los empresarios creamos oportunidades"

El Ejército califica el entorno estratégico en el que se sitúa Canarias de "muy complejo"

El Ejército califica el entorno estratégico en el que se sitúa Canarias de "muy complejo"
Tracking Pixel Contents