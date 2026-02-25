La Iglesia organizará en Las Palmas de Gran Canaria un encuentro con el papa León XIV para más de 50.000 personas

La Iglesia quiere organizar un encuentro multitudinario con León XIV para más de 50.000 personas en Las Palmas de Gran Canaria el 11 o 12 de junio, en la que será la primera visita de un papa a las islas, según ha anunciado este miércoles el obispo de Canarias, José Mazuelos.

"Es posible que sea en el estadio (de Gran Canaria), que no sabemos si estará disponible, o en Santa Catalina (la referencia del carnaval y otras fiestas multitudinarias en Las Palmas). Necesitamos un espacio donde quepan más de 50.000 personas", ha detallado.

Tras confirmar el Vaticano las fechas del viaje de León XIV a España, Mazuelos ha expresado el orgullo que siente la Iglesia al "poder mostrar al Santo Padre la grandeza del pueblo de Canarias" y la "generosidad y hospitalidad" con que ha afrontado la llegada de casi 166.000 inmigrantes en cayucos a sus costas desde 2020, en un desafío humanitario que conmovió a su antecesor, Francisco.

Asumir el compromiso del papa Francisco

De hecho, León XIV cumplirá en este viaje el compromiso asumido por Francisco, que comenzó su pontificado desplazándose a Lampedusa (Italia) en 2013 para estar cerca de los inmigrantes que cruzaban el Mediterráneo y quería volver a tener esa experiencia en Canarias.

Mazuelos también ha corroborado que, como se preveía, el pontífice estará tanto en Gran Canaria como en Tenerife. "Gracias a Dios, porque, si no, íbamos a tener problemas diplomáticos", ha bromeado.

La Santa Sede confirma la visita a Canarias del papa León XIV

Visita de una comisión del Vaticano

Sobre el detalle del programa de la visita papal a las islas, ha precisado que poco más se puede avanzar en este momento, porque están pendientes de recibir a una comisión del Vaticano y de intercambiar propuestas e información con las distintas administraciones.

"Pido un poco de calma. Estoy seguro que la primera antes primera quincena de marzo vamos a tener programa", ha añadido el prelado.

"Le vendrá muy bien a Canarias"

Por su parte, el obispo auxiliar de la Diócesis, Cristóbal Déniz, ha subrayado que, sea cual sea el programa, la cercanía de León XIV le "vendrá muy bien" a la Iglesia en Canarias y a todos los fieles que esos días viajen a las islas para verlo y escucharlo.

"Nos pone en la actualidad del mundo. Va a dar a conocer nuestra historia, nuestra idiosincrasia. Creo que estamos todos de enhorabuena, estamos muy felices", ha añadido Déniz.

Los obispos no tienen duda de que la sociedad canaria "va a sintonizar perfectamente con el Santo Padre, por su dimensión espiritual, por su apertura, por su por su amor a María y, al mismo tiempo, por su sensibilidad social".