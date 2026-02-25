Jorge Rey y la AEMET anuncian el fin de la calima y la llegada de lluvias y mucho viento a Canarias en los próximos días
La entrada de aire frío del norte entre miércoles y jueves pone fin a la calima, activa avisos por viento y mala mar y devuelve un tiempo más propio del invierno en el archipiélago
El tiempo dará un giro radical esta semana en Canarias. El archipiélago pasará de días primaverales a un ambiente plenamente invernal durante el resto de la semana y el fin de semana, con descenso de temperaturas, viento y lluvias abundantes en algunos puntos. Así lo han avanzado Jorge Rey y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en sus últimos pronósticos.
La calima y el calor llevan días dominando el cielo de las islas, pero a esto le quedan pocas horas.
El anticiclón se retira y abre la puerta al aire frío
La situación atmosférica ha estado condicionada por el dominio de un anticiclón, responsable del ambiente seco y estable, que ha hecho que la calima cubra el cielo canario. Además, la presencia de borrascas profundas en el Atlántico que, aunque no entran de lleno en Canarias, sí alteran el flujo general.
Jorge Rey explica que las borrascas profundizan en el Atlántico, pero se está quedando un anticiclón muy estático, lo que limita las lluvias generalizadas.
Sin embargo, este equilibrio se romperá a partir de hoy, porque el anticiclón se retirará, permitiendo la llegada de una masa de aire del norte, más fría y húmeda, que barrerá la calima y devolverá un patrón más invernal al archipiélago.
Miércoles y jueves: desplome térmico, viento y mala mar
Hoy miércoles y mañana jueves son días clave. Según la AEMET, la entrada de aire frío provocará una caída térmica de hasta 10 grados en medianías y cumbres, con máximas que volverán a rondar los 19 grados en las capitales.
Aumentará la nubosidad y se esperan precipitaciones débiles o moderadas, sobre todo en las vertientes norte de Tenerife, La Palma, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, sin descartar lluvias ocasionales en Lanzarote y Fuerteventura.
El viento del norte será uno de los factores más adversos, sobre todo el jueves. La AEMET ha activado avisos amarillos en todas las islas por rachas de viento muy fuertes, que pueden alcanzar los 70-80 km/h en algunas zonas expuestas y de cumbres.
A esto se suma un notable empeoramiento del estado del mar, con oleaje que podría rondar los cinco metros en las costas abiertas al norte, lo que obliga a extremar la precaución.
Los mapas del ECMWF (modelo europeo) refuerzan este escenario. Las salidas muestran acumulados de precipitación modestos pero continuos en las islas de mayor relieve, con nubosidad asociada al flujo norte y espesores de niebla compatibles con un ambiente más frío e inestable, aunque lejos de episodios severos.
Jorge Rey apunta que "en las islas de mayor relieve, en Canarias, se podrán acumular algunos litros", en una semana que seguirá caracterizándose por pocas lluvias, pero con un claro descenso térmico y aire.
Fin de semana: tiempo más estable y normalización invernal
De cara al viernes y el fin de semana, la tendencia es de estabilización. El viento y el oleaje irán perdiendo intensidad, aunque se mantendrá un ambiente fresco y propio del invierno canario, con temperaturas normales para la época y predominio del sol, especialmente en las vertientes sur.
