Mario Casas y Melyssa Pinto eligen Gran Canaria para su escapada romántica

Mario Casas y Melyssa Pinto han vuelto a poner rumbo a Canarias. La pareja ha elegido Gran Canaria como destino para una escapada que ha combinado naturaleza, deporte y desconexión, dejando constancia de su paso por la isla a través de redes sociales y de algunas visitas que no han pasado desapercibidas.

Lejos de alfombras rojas y focos, el actor y la influencer han apostado por un plan sencillo y al aire libre. Uno de los escenarios que han disfrutado ha sido El Confital, uno de los rincones más emblemáticos del litoral capitalino. Este espacio natural, situado en la zona de Las Canteras, es conocido por sus espectaculares vistas al Atlántico y por su carácter salvaje, un contraste perfecto para quienes buscan alejarse del bullicio sin salir de la ciudad.

Paseos en El Confital

Allí, entre senderos de tierra y el sonido constante del mar rompiendo contra la costa, la pareja se dejó ver relajada, disfrutando del paisaje y del clima privilegiado que caracteriza al archipiélago durante todo el año. No es la primera vez que rostros conocidos eligen este enclave para desconectar: su mezcla de naturaleza volcánica, amplitud y vistas abiertas lo convierte en uno de los lugares favoritos tanto para residentes como para visitantes.

Pero la escapada no ha sido únicamente contemplativa. Mario Casas, conocido por su disciplina física y su pasión por el deporte, no ha dejado de lado su rutina de entrenamiento durante su estancia en la isla. Ambos acudieron al gimnasio Go Fit de Las Canteras, donde realizaron una sesión que compartieron parcialmente en redes sociales. La imagen de los dos en las instalaciones deportivas, sonrientes y en ropa de entrenamiento, confirmó que incluso en vacaciones mantienen su apuesta por un estilo de vida activo.

Entrenamiento frente al mar

El paso por el centro deportivo llamó la atención de algunos usuarios, que no tardaron en comentar la naturalidad con la que se integraron en el ambiente. Sin aspavientos y con discreción, la pareja entrenó como cualquier otro usuario, demostrando que el bienestar y el cuidado físico forman parte de su día a día, independientemente del lugar en el que se encuentren.

Más allá del deporte, el viaje ha servido también para que Melyssa Pinto reafirme públicamente su conexión especial con Canarias. En una de sus publicaciones, la influencer compartió una reflexión que resume su sentir durante la estancia: “No sé si será el buen clima, que me pone más contenta de lo habitual, lo bien que se come o lo bonitos que son sus paisajes, ¡pero Canarias me tiene enamorada!”. Una declaración que ha sido recibida con entusiasmo por muchos de sus seguidores canarios, que no dudaron en recomendarle nuevos rincones para futuras visitas.

Canarias, destino que enamora

La frase no solo evidencia el disfrute personal de Pinto, sino que vuelve a situar a Gran Canaria como uno de los destinos predilectos para quienes buscan una combinación de gastronomía, temperaturas suaves y escenarios naturales únicos. Desde las playas urbanas hasta los espacios volcánicos, pasando por miradores y zonas rurales del interior, la isla ofrece un abanico de posibilidades difícil de igualar.

En el caso de Mario Casas, su vínculo con el mar y los entornos naturales es bien conocido. A lo largo de su trayectoria ha mostrado en numerosas ocasiones su afinidad por los planes al aire libre y por los lugares que permiten desconectar del ritmo acelerado de los rodajes y compromisos profesionales. Gran Canaria, con su equilibrio entre servicios urbanos y parajes casi intactos, encaja perfectamente en ese perfil.

Una visita discreta

Aunque no han trascendido demasiados detalles sobre la duración de la escapada, lo cierto es que ambos han aprovechado cada momento para disfrutar sin grandes artificios. Paseos junto al océano, entrenamiento con vistas a la playa de Las Canteras y tiempo de calidad compartido han marcado una visita que, si bien breve, parece haber dejado huella.

La presencia de celebridades en la isla siempre genera expectación, pero también refuerza la imagen de Canarias como destino versátil y atractivo durante todo el año. En este caso, la visita de Casas y Pinto se ha desarrollado con absoluta normalidad, sin grandes eventos públicos ni apariciones programadas, lo que ha permitido que la atención se centre más en los lugares elegidos que en el ruido mediático.

Naturaleza, deporte y desconexión

El Confital y Las Canteras, protagonistas indirectos de esta historia, vuelven así a situarse en el foco como escenarios capaces de conquistar tanto a turistas anónimos como a figuras conocidas. Naturaleza, deporte y gastronomía han sido los ingredientes principales de una escapada que confirma el idilio de la pareja con el archipiélago.

Si algo queda claro tras sus publicaciones es que Gran Canaria no ha sido un simple destino de paso. Para Melyssa Pinto, al menos, la isla ocupa ya un lugar especial. Y para Mario Casas, acostumbrado a recorrer medio mundo por trabajo, volver a mirar al Atlántico desde la costa canaria parece haber sido, una vez más, una elección acertada.

Entre entrenamientos, paseos y atardeceres frente al mar, la pareja ha encontrado en la isla ese equilibrio entre actividad y descanso que tantos buscan. Una escapada discreta, pero suficiente para recordar que, cuando se trata de desconectar, Canarias sigue siendo una apuesta segura.