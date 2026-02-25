Matilde Sánchez, presidenta de Fedifar: «El acceso a los medicamentos está siempre garantizado»

Matilde Sánchez se ha convertido en una referente nacional en el ámbito farmacéutico. Hace cuatro años que se hizo con el cargo de presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), y se convirtió en la primera mujer a cargo de la patronal. La entidad agrupa a todos los distribuidores de gama completa que operan en España y tiene como principal objetivo garantizar el acceso equitativo de medicamentos a cualquier parte del país. Sánchez intervino esta semana en el VII Foro de Mujer y Liderazgo, celebrado en Santa Cruz de Tenerife.

Sí. Es interesante ver cómo cada vez hay más espacios de este tipo que permiten visibilizar a mujeres en cargos de responsabilidad y de distintos ámbitos de actuación. En esta ocasión, la temática del encuentro era Seguridad y Emergencias, algo bastante relacionado con la labor de Fedifar –ya que nos encargamos de asegurar el acceso equitativo de medicamentos a cualquier parte de España–. Estas iniciativas son muy positivas, sobre todo para las mujeres que ocuparán estos puestos en el futuro. A veces resulta complejo compaginar el cargo con la vida familiar y el día a día. Pero me alegra saber que esto sirve de ejemplo para otras mujeres, e incluso para que algunas reciban ese empujón que les falta.

¿Hay poca representación femenina en el sector farmacéutico?

Es curioso. El sector farmacéutico es eminentemente femenino. Es decir, en torno al 70% de quienes salen de la Facultad de Farmacia son mujeres. Pero en lo que se refiere a cargos de responsabilidad, no siempre es así. Es cierto que la representación de las mujeres ha ido aumentando en los últimos años. De hecho, ya contamos con mujeres presidentas en varios Colegios de Farmacéuticos. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. En Fedifar, por ejemplo, que cuenta con más de 40 años de trayectoria, yo soy la primera mujer presidenta. Y de los 16 distribuidores que tenemos asociados a la patronal, solo una mujer es presidenta.

¿Hay algo que caracterice su forma de liderar Fedifar?

El diálogo. Al final, una patronal es un punto de encuentro. Y a pesar de que hay distribuidores asociados que compiten entre ellos, existen intereses comunes que prevalecen por encima de todo. La entidad debe ser referente y servir de interlocutor para las autoridades sanitarias. Para eso, el diálogo, el debate y la participación de todos los socios es fundamental.

Fedifar agrupa a todos los distribuidores farmacéuticos de gama completa de España, ¿qué les diferencia de otras empresas?

Hay otros distribuidores, minoritarios, pero presentes en el mercado, que operan de una manera distinta a la nuestra. Son distribuidores especializados de gama corta que no trabajan con las 30.000 referencias de medicamentos que sí trabajamos nosotros, sino con una cantidad mucho más pequeña. Al contrario de nosotros, ellos acuden a un número reducido de farmacias. Somos nosotros los que garantizamos el acceso del medicamento al paciente, ya que vamos a todas. Si hay un problema de suministro o una emergencia sanitaria, somos nosotros los que garantizamos que el medicamento. Por eso decimos que la gama completa contribuye a la cohesión territorial, porque con este servicio ayudamos a que los ciudadanos puedan vivir en el territorio que deseen y que el acceso al medicamento sea el mismo.

Uno de los principales objetivos de Fedifar es ese, garantizar la distribución equitativa de medicamentos a cualquier parte de España. ¿Cómo se alcanza esa meta en un territorio tan particular como Canarias?

En el Archipiélago hay tres cooperativas asociadas a Fedifar que se encargan de garantizar ese suministro. Dos de ellas tienen presencia exclusiva en las Islas y cuentan con una puerta de mercado muy importante: Cofarte, en Santa Cruz de Tenerife, y Cofarca, en Las Palmas de Gran Canaria. Y la tercera es Cofares, que es la primera distribuidora a nivel nacional. Son ellos los que se encargan de que llegue cualquier suministro, independientemente de si se trata de una ciudad grande o una zona rural. Lo hacen a través de rutas capilares con dos servicios mínimos diarios. Y los almacenes tecnológicos de los que disponen los distribuidores permiten preparar pedidos en un corto periodo tiempo.

¿A qué retos se enfrentan los distribuidores en Canarias?

Lo que más afecta a las cooperativas de las Islas es que necesitan en sus almacenes unos stocks de medicamentos más elevados que en cualquier otro lugar de la Península. En total, nuestros asociados tienen 147 almacenes y, probablemente, los seis que hay en Canarias son los que necesitan unas reservas más altas. Esto no ocurre por un único motivo. Las dificultades que pueden presentarse afectan de una manera distinta a un almacén de La Palma que a uno de Península. Por ejemplo, cuando hay bajadas y subidas de precios en medicamentos, no actúa igual un distribuidor insular que uno que solo opera en Península. También hay que tener en cuenta la doble insularidad. Cofarte no se encarga de abastecer solo a Tenerife, también debe hacerlo en La Palma.

¿Y cómo ha sido el protocolo en situaciones de crisis como, por ejemplo, la pandemia por Covid-19 o la erupción del Tajogaite?

Cuando ocurren situaciones de este tipo siempre hemos estado a disposición de las autoridades sanitarias. Con la erupción del volcán de La Palma, los distribuidores de Canarias se prestaron al desalojo de las farmacias afectadas y ayudaron a cubrir las necesidades del momento en cuanto a medicamentos. Y con la pandemia fue similar, en ningún momento dejó de prestarse el servicio. Al principio no había provisiones suficientes y tuvimos dificultades, como en cualquier crisis. Pero nos encargamos de comprar 27 millones de mascarillas para garantizar el abastecimiento de nuestros socios. También colaboramos con el reparto de vacunas y con el transporte de los medicamentos a domicilios cercanos, para evitar los desplazamientos.

Entonces, el suministro siempre está garantizado...

Sí, el acceso a los fármacos es siempre el mismo, sea la zona que sea. De hecho, a la hora de suministrar a las farmacias, los distribuidores realizan primero los pedidos de las zonas más alejadas o más complejas de llegar. Y ya luego continúan con el reparto de las cercanías. Incluso hay zonas en las que el único servicio sanitario disponible es una pequeña farmacia y esa población se mantiene atendida gracias a la distribución de gama completa que nosotros ofrecemos y defendemos.

De cara al futuro, ¿cuál es el siguiente paso de Fedifar?

Llevamos un tiempo muy atentos a los desarrollos legislativos. Estamos pendientes de una nueva ley del medicamento en España. Y a nivel europeo, se está revisando la legislación farmacéutica. Están con las últimas negociaciones del Critical Medicine SAC y estamos a la espera de que se recoja una de nuestras principales reivindicaciones: la definición de las distribuciones de gama completa. Es importante que se nos diferencie de esos otros distribuidores especializados y que se nos priorice para aquellos momentos con problemas de suministro o emergencias sanitarias.