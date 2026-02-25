Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Alerta activa por fenómenos costeros en CanariasReina del Carnaval de LPGCLangostas africanas Lanzarote y TenerifeMachismo en CanariasAccidente en la GC-1Eterno drama UD Las PalmasEl rey Harald de Noruega, hospitalizado
instagramlinkedin

Así mejorará Mercadona los salarios y la jornada laboral de su plantilla

La empresa ha destinado más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo de su plantilla a través de diferentes iniciativas

Trabajadores de Mercado,

Trabajadores de Mercado, / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Mercadona ha destinado más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo de su plantilla a través de diferentes iniciativas, como el reparto de un variable, prima por objetivos, que ha supuesto compartir en el día de hoy, con más de 112.000 trabajadores, 780 millones de euros de sus beneficios.

Concretamente, dos primas entre aquellas personas con menos de cuatro años en la empresa, y de tres mensualidades a las que superan esta antigüedad, que representan el 70% de la plantilla, y que han recibido hoy 7.250 € netos, correspondiente a los 5.400 € en concepto de variable más su nómina mensual.

¿Por qué se ha llevado a cabo la subida salarial?

También se ha realizado una subida salarial para compensar el incremento del IPC de un 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, que implica 125 millones de euros al año. Además, el pasado mes de diciembre se mejoró la jornada laboral con la ampliación del período de vacaciones en una semana más, de 30 a 37 días. Esta medida, en vigor desde el presente ejercicio tanto en España como en Portugal, supone una gran mejora en la jornada de los trabajadores y tiene un coste anual de 100 millones de euros.

Noticias relacionadas

Todas estas iniciativas, que representan un esfuerzo conjunto de más de 1.000 millones de euros para la compañía, confirman que su modelo de gestión, el Modelo de Calidad Total, invierte y apuesta por la satisfacción del trabajador, consciente de que ellos son los principales responsables del éxito de la compañía y el mayor activo para los “Jefes” (como internamente la compañía llama a los clientes). De hecho, su compromiso ha logrado que la compañía incremente en 2025 su productividad y su gestión, alcanzando sus mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado, datos que confirman que cuanto más se invierte en las personas, mayor es el retorno obtenido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  2. Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
  3. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  4. Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
  5. La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
  6. La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
  7. La Bonoloto toca en Canarias
  8. Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou

"Ya es una certeza que el Papa viene a Tenerife, una noticia que nos llena de alegria"

El Vaticano confirma que el papa visitará Gran Canaria en su viaje a España del 6 al 12 de junio

El Vaticano confirma que el papa visitará Gran Canaria en su viaje a España del 6 al 12 de junio

La reacción del Obispo de Tenerife ante la confirmación de la visita del papa a Tenerife

Así mejorará Mercadona los salarios y la jornada laboral de su plantilla

Así mejorará Mercadona los salarios y la jornada laboral de su plantilla

Marruecos intercepta una embarcación con cerca de 200 migrantes que se dirigían a Canarias

Marruecos intercepta una embarcación con cerca de 200 migrantes que se dirigían a Canarias

El HUC introduce en Canarias una técnica pionera para tratar la endometriosis sin cirugía ni anestesia general

El HUC introduce en Canarias una técnica pionera para tratar la endometriosis sin cirugía ni anestesia general

Mario Casas y Melyssa Pinto eligen Gran Canaria para su escapada romántica

Mario Casas y Melyssa Pinto eligen Gran Canaria para su escapada romántica

Rescatan una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a Gran Canaria

Rescatan una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a Gran Canaria
Tracking Pixel Contents