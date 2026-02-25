Miércoles más fresco en Canarias: lluvias débiles en el norte y rachas muy fuertes por la tarde

Canarias amanece este miércoles con un cambio de tiempo tras varias jornadas más estables. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, un descenso generalizado de las temperaturas y viento que irá ganando intensidad a lo largo del día, con rachas muy fuertes por la tarde en zonas expuestas.

La jornada comienza con cielos poco nubosos o despejados, pero a medida que avance la mañana aumentará la nubosidad en las vertientes norte. Desde el mediodía no se descarta lluvia débil y ocasional en esas áreas.

Las temperaturas bajarán en todo el archipiélago, con descensos que podrán ser localmente notables en las máximas, especialmente en zonas de interior y medianías.

El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste de las islas montañosas. Por la tarde se intensificará, cuando se esperan rachas muy fuertes en esas zonas.

En el mar se prevé marejadilla aumentando a marejada, con mar de fondo del noroeste.

Previsión por islas

Lanzarote

Despejado inicialmente, aumentando a nuboso por la noche con probabilidad de lluvia débil. Temperaturas en descenso, notable en el noroeste.

Arrecife: 14 / 22 ºC

Fuerteventura

Intervalos nubosos, más abundantes al final del día. Descenso térmico, notable en el oeste.

Puerto del Rosario: 15 / 21 ºC

Gran Canaria

Nubosidad en el norte desde la mañana, con posibilidad de lluvia débil desde el mediodía. Descenso generalizado de temperaturas, más acusado en el interior.

Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 21 ºC

Tenerife

Nubes en el norte y probabilidad de lluvia débil desde el mediodía. Descenso notable de las máximas en el noreste.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 21 ºC

La Gomera

Nubosidad en la vertiente norte y posible lluvia débil. Bajada notable de temperaturas en zonas altas.

San Sebastián de La Gomera: 16 / 22 ºC

La Palma

Nubes en el norte desde primeras horas con posible lluvia débil. Descenso térmico generalizado.

Santa Cruz de La Palma: 14 / 18 ºC

El Hierro

Aumento de la nubosidad en el norte con posible lluvia débil desde el mediodía. Temperaturas en descenso.

Valverde: 14 / 19 ºC

Noticias relacionadas

El miércoles estará marcado por un ambiente más fresco, viento intenso en algunas zonas y posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas.