Poli Suárez, consejero de Educación en Canarias: "Muchos chicos abandonan sus estudios para buscar trabajo porque tienen que ayudar en casa"

Canarias es la segunda región del país –solo por detrás de Murcia– con mayor tasa de abandono escolar temprano (15,9%). Ayer, en un intento de explicar la realidad detrás de estas cifras, el consejero de Educación, Poli Suárez, advirtió que, «probablemente, muchos de estos chicos necesitan incorporase al mercado laboral de forma temprana para ayudar en casa». Durante su intervención en el Pleno del Parlamento autonómico, el responsable del área señaló que un sector de los jóvenes isleños sacrifica sus estudios porque tiene una situación familiar complicada y quiere contribuir económicamente.

El consejero reconoció que son datos «preocupantes y decepcionantes» porque las tasas de abandono de Canarias han estado por encima de la media española y europea durante años. «Nos toca seguir reforzando las medidas de orientación y de apoyo para que ese alumnado no acabe abandonando sus estudios de manera prematura, pero si hay una oferta en el mercado laboral a la que se puedan incorporar... ¿Les decimos que no trabajen?», apuntó después de que el diputado socialista Marcos Hernández Guillén le preguntara por las cifras.

Tras conocer que el Archipiélago está en el podio estatal de abandono educativo, varios representantes de la Consejería han reiterado que es un fenómeno que depende de muchos factores. Suárez, por ejemplo, destacó que existe «una relación directa» entre estos datos negativos y la evolución del empleo juvenil. Una parte estos chicos accede al mercado de trabajo a edades tempranas y lo más habitual es que lo hagan a puestos de baja cualificación.

Descenso del paro juvenil

En los periodos de mayor creación de empleo juvenil se observa, según el consejero, un incremento del abandono escolar. En 2025 se produjo en las Islas un aumento significativo de la actividad entre los 16 y 19 años: en solo doce meses, la población ocupada se duplicó, pasando del 5,9% al 12,7%. Entre los 20 y 24 años, la ocupación creció en 11.000 personas o, lo que es lo mismo, subió del 47,8% al 58,2%. Todo esto mientras la tasa de paro en menores de 25 años continúa a la baja (del 33,88% de 2023 al 19,41% en el último trimestre con datos).

Para Suárez, la clave para luchar contra el abandono es la detección temprana. Por ello, han desarrollado un nuevo aplicativo para el seguimiento del absentismo que refuerza la coordinación con los servicios sociales del municipio. También han incremento la plantilla de orientadores en un 30% en dos años, una cifra que se traduce en que solo el curso pasado se incorporaron 140 profesionales nuevos.