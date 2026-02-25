Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Alerta activa por fenómenos costeros en CanariasVisita papa a CanariasLangostas africanas Lanzarote y TenerifeMachismo en CanariasAccidente en la GC-1Eterno drama UD Las PalmasEl rey Harald de Noruega, hospitalizado
instagramlinkedin

La Policía Nacional lo confirma: así pueden activar MiDNI los canarios y llevar su DNI en el móvil

Los agentes explican cómo activar MiDNI paso a paso

El DNI digital que se puede consultar en el teléfono móvil.

El DNI digital que se puede consultar en el teléfono móvil. / M Interior

Helena Ros

Helena Ros

MiDNI es la nueva aplicación que permite lleva el Documento Nacional de Identidad en el teléfono móvil. Se trata de una herramienta gratuita que complementa al DNI físico, pero no lo sustituye. El objetivo es ofrecer a los ciudadanos uno identidad presencial más cómoda, segura y privada.

La Policía Nacional ha lanzado un recordatorio a través de sus redes sociales oficiales sobre cómo llevar el DNI en el teléfono. "Te enseñamos paso a paso cómo llevar tu DNI en el móvil con seguridad y con la garantía de Policía Nacional, es muy sencillo", aseguran.

Cómo llevar el DNI en el móvil

Este proyecto forma parte de la estrategia de digitalización de los servicios públicos impulsada por el Ministerio del Interior junto con la Policía Nacional. "Necesitas tu móvil, conocer el pin de tu DNI , conocer los certificados en vigor y seguir estos pasos", afirma la agente en el vídeo.

1- Registro

Los ciudadanos pueden registrarse a través de dos vías:

  • Online: entrando en la web midni.gob.es con tu DNI electrónico y "siempre que tengas un lector de tarjetas".
  • Presencial: puede registrarse en una comisaría utilizando un Puesto de Actualización de Documentación (PAD) o en Unidades de Documentación de la Policía Nacional, "e incluso en algunos ayuntamientos".

Por último, "puedes realizar este proceso cuando acudas a renovar tu DNI a las unidades de documentación", explica.

2- App MiDNI

Descarga la aplicación MiDNI en Android o iOS e instálala en tu móvil. "Recuerda que esta es la única aplicación oficial y que es gratuita. Si tiene dudas entra en la web donde tienes enlaces directos", advierte la Policía Nacional.

3- Activación

Par completar la instalación de MiDNi debes de seguir los pasos que indica la pantalla:

  • Introducir los datos que son el DNI con letra y el número de soporte que "lo encontrarás en tu DNI físico y está compuesto por tres letras y seis números", recuerda.
  • Método de desbloqueo: tienes que elegir entre una contraseña que debe contener al menos 8 caracteres entere ellos contar con minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales. También puedes escoger entre reconocimiento facial o huella dactilar, para agilizar el acceso.
  • Código de activación: recibirás un código de verificación por SMS que debes introducir en la aplicación. "Una vez que lo introduzca en la aplicación ya está, ya tienes a tu disposición tu DNI en el móvil".

¿Qué datos muestra el DNI digital?

  • DNI edad: muestra solo una foto acompañada del nombre y la edad
  • DNI simple: aparece una foto con el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo y fecha de caducidad del documento.
  • DNI completo: se muestra el DNI completo, con toda la información además de los nombres de los padres, el lugar de nacimiento y el domicilio.

El objetivo es que los ciudadanos solo faciliten los datos estrictamente necesarios, algo que ayudara a reforzar su privacidad.

En qué situaciones se puede utilizar MiDNI

Este documento digitalizado se puede utilizar para identificarse en todo el territorio nacional, ya que solo es válido en España. Su uso no esta permitido cuando los ciudadanos se desplacen a países extranjeros.

Noticias relacionadas y más

  • Alojarse en un hotel o alquilar un vehículo
  • Viajar en medio de transporte dentro de España
  • Acceder a actividades culturales
  • Recogida de paquetes o medicamentos
  • Realizar trámites administrativos o jurídicos presenciales
  • Identificarse en el colegio electoral para votar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  2. Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
  3. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  4. Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
  5. La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
  6. La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
  7. La Bonoloto toca en Canarias
  8. Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou

Clavijo celebra la visita del Papa: “Jamás en la historia había venido a Canarias”

Clavijo celebra la visita del Papa: “Jamás en la historia había venido a Canarias”

El tiempo en Canarias, en directo: calima, langostas africanas y evolución del mar

El tiempo en Canarias, en directo: calima, langostas africanas y evolución del mar

El Teide acumula tantos enjambres en dos semanas como en los últimos nueve años

El Teide acumula tantos enjambres en dos semanas como en los últimos nueve años

La Policía Nacional lo confirma: así pueden activar MiDNI los canarios y llevar su DNI en el móvil

La Policía Nacional lo confirma: así pueden activar MiDNI los canarios y llevar su DNI en el móvil

Rescatan una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a Gran Canaria

Rescatan una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a Gran Canaria

El obispo Eloy Santiago: "La posibilidad de recibir al Sucesor de Pedro en nuestras islas se acerca ahora de manera real y palpable"

El Vaticano confirma que el papa visitará Gran Canaria en su viaje a España del 6 al 12 de junio

El Vaticano confirma que el papa visitará Gran Canaria en su viaje a España del 6 al 12 de junio

La reacción del Obispo de Tenerife ante la confirmación de la visita del papa a Tenerife

Tracking Pixel Contents