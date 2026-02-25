La Policía Nacional lo confirma: así pueden activar MiDNI los canarios y llevar su DNI en el móvil

MiDNI es la nueva aplicación que permite lleva el Documento Nacional de Identidad en el teléfono móvil. Se trata de una herramienta gratuita que complementa al DNI físico, pero no lo sustituye. El objetivo es ofrecer a los ciudadanos uno identidad presencial más cómoda, segura y privada.

La Policía Nacional ha lanzado un recordatorio a través de sus redes sociales oficiales sobre cómo llevar el DNI en el teléfono. "Te enseñamos paso a paso cómo llevar tu DNI en el móvil con seguridad y con la garantía de Policía Nacional, es muy sencillo", aseguran.

Cómo llevar el DNI en el móvil

Este proyecto forma parte de la estrategia de digitalización de los servicios públicos impulsada por el Ministerio del Interior junto con la Policía Nacional. "Necesitas tu móvil, conocer el pin de tu DNI , conocer los certificados en vigor y seguir estos pasos", afirma la agente en el vídeo.

1- Registro

Los ciudadanos pueden registrarse a través de dos vías:

Online: entrando en la web midni.gob.es con tu DNI electrónico y "siempre que tengas un lector de tarjetas".

entrando en la web midni.gob.es con tu DNI electrónico y "siempre que tengas un lector de tarjetas". Presencial: puede registrarse en una comisaría utilizando un Puesto de Actualización de Documentación (PAD) o en Unidades de Documentación de la Policía Nacional, "e incluso en algunos ayuntamientos".

Por último, "puedes realizar este proceso cuando acudas a renovar tu DNI a las unidades de documentación", explica.

2- App MiDNI

Descarga la aplicación MiDNI en Android o iOS e instálala en tu móvil. "Recuerda que esta es la única aplicación oficial y que es gratuita. Si tiene dudas entra en la web donde tienes enlaces directos", advierte la Policía Nacional.

3- Activación

Par completar la instalación de MiDNi debes de seguir los pasos que indica la pantalla:

Introducir los datos que son el DNI con letra y el número de soporte que "lo encontrarás en tu DNI físico y está compuesto por tres letras y seis números", recuerda.

que son el DNI con letra y el número de soporte que "lo encontrarás en tu DNI físico y está compuesto por tres letras y seis números", recuerda. Método de desbloqueo: tienes que elegir entre una contraseña que debe contener al menos 8 caracteres entere ellos contar con minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales. También puedes escoger entre reconocimiento facial o huella dactilar , para agilizar el acceso.

tienes que elegir entre una que debe contener al menos 8 caracteres entere ellos contar con minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales. También puedes escoger entre , para agilizar el acceso. Código de activación: recibirás un código de verificación por SMS que debes introducir en la aplicación. "Una vez que lo introduzca en la aplicación ya está, ya tienes a tu disposición tu DNI en el móvil".

¿Qué datos muestra el DNI digital?

DNI edad : muestra solo una foto acompañada del nombre y la edad

: muestra solo una foto acompañada del nombre y la edad DNI simple : aparece una foto con el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo y fecha de caducidad del documento.

: aparece una foto con el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo y fecha de caducidad del documento. DNI completo: se muestra el DNI completo, con toda la información además de los nombres de los padres, el lugar de nacimiento y el domicilio.

El objetivo es que los ciudadanos solo faciliten los datos estrictamente necesarios, algo que ayudara a reforzar su privacidad.

En qué situaciones se puede utilizar MiDNI

Este documento digitalizado se puede utilizar para identificarse en todo el territorio nacional, ya que solo es válido en España. Su uso no esta permitido cuando los ciudadanos se desplacen a países extranjeros.