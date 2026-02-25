LA PROVINCIA, reconocido como mejor diario local europeo en 2025
El jurado de los European Newspaper Awards ha reconocido" la maquetación elegante y la estética" del periódico canario, destacando el uso de "imágenes impactantes" en portada
El periódico canario LA PROVINCIA (perteneciente al grupo Editorial Prensa Ibérica) ha sido distinguido como mejor diario europeo del año 2025 en la categoría de cabecera local por los European Newspaper Awards, considerados los premios de diseño periodístico más relevantes del continente.
El galardón, denominado European Newspaper of the Year, reconoce la calidad del diseño editorial, la maquetación y la presentación visual de los contenidos. En esta edición, el jurado ha destacado especialmente el estilo gráfico y la coherencia visual del diario.
Un reconocimiento al diseño editorial
Según la valoración del jurado de los European Newspaper Awards, LA PROVINCIA presenta "una maquetación elegante, amplia y con estética cercana al formato revista". Se subraya el uso frecuente de dobles páginas para desarrollar los temas principales, acompañadas de "composiciones visuales cuidadas".
La portada, añaden, suele apostar por imágenes de gran impacto cuando se trata de asuntos clave. Además, el tema central del día se despliega habitualmente en tres o cuatro dobles páginas, manteniendo una línea visual coherente desde la primera hasta la última.
El jurado también pone en valor el uso de ilustraciones, fotomontajes e infografías integradas en el conjunto del diseño, lo que aporta claridad y atractivo a la información.
En la edición de 2024 de los European Newspaper Awards, LA PROVINCIA obtuvo un total de 13 galardones de los 35 que lograron el pasado año los diarios de Prensa Ibérica y sus suplementos. EL PERIÓDICO se alzó como mejor diario europeo del año 2024 en la categoría de cabecera regional.
Diseño y periodismo en la era digital
Los European Newspaper Awards reconocen cada año a publicaciones de distintos países europeos en categorías que incluyen diarios nacionales, regionales y locales.
El objetivo es destacar la innovación y la excelencia en el diseño periodístico, un aspecto que ha cobrado especial relevancia en un contexto de transformación digital del sector.
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
- Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
- La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
- La Bonoloto toca en Canarias
- Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou