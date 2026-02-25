Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Visita papa a CanariasLangostas africanas Lanzarote y TenerifeMachismo en CanariasMinuto a minuto del tiempo en CanariasEterno drama UD Las PalmasNueva DANA en Canarias
instagramlinkedin

LA PROVINCIA, reconocido como mejor diario local europeo en 2025

El jurado de los European Newspaper Awards ha reconocido" la maquetación elegante y la estética" del periódico canario, destacando el uso de "imágenes impactantes" en portada

LA PROVINCIA, mejor diario local europeo en 2025

LA PROVINCIA, mejor diario local europeo en 2025

Ver galería

LA PROVINCIA, mejor diario local europeo en 2025 / La Provincia

Aránzazu Fernández

El periódico canario LA PROVINCIA (perteneciente al grupo Editorial Prensa Ibérica) ha sido distinguido como mejor diario europeo del año 2025 en la categoría de cabecera local por los European Newspaper Awards, considerados los premios de diseño periodístico más relevantes del continente.

El galardón, denominado European Newspaper of the Year, reconoce la calidad del diseño editorial, la maquetación y la presentación visual de los contenidos. En esta edición, el jurado ha destacado especialmente el estilo gráfico y la coherencia visual del diario.

Un reconocimiento al diseño editorial

Según la valoración del jurado de los European Newspaper Awards, LA PROVINCIA presenta "una maquetación elegante, amplia y con estética cercana al formato revista". Se subraya el uso frecuente de dobles páginas para desarrollar los temas principales, acompañadas de "composiciones visuales cuidadas".

LA PROVINCIA, mejor diario regional europeo en 2025

LA PROVINCIA, mejor diario local europeo en 2025 / La Provincia

La portada, añaden, suele apostar por imágenes de gran impacto cuando se trata de asuntos clave. Además, el tema central del día se despliega habitualmente en tres o cuatro dobles páginas, manteniendo una línea visual coherente desde la primera hasta la última.

El jurado también pone en valor el uso de ilustraciones, fotomontajes e infografías integradas en el conjunto del diseño, lo que aporta claridad y atractivo a la información.

LA PROVINCIA, mejor diario regional europeo en 2025

LA PROVINCIA, mejor diario local europeo en 2025 / La Provincia

En la edición de 2024 de los European Newspaper Awards, LA PROVINCIA obtuvo un total de 13 galardones de los 35 que lograron el pasado año los diarios de Prensa Ibérica y sus suplementos. EL PERIÓDICO se alzó como mejor diario europeo del año 2024 en la categoría de cabecera regional.

Diseño y periodismo en la era digital

Los European Newspaper Awards reconocen cada año a publicaciones de distintos países europeos en categorías que incluyen diarios nacionales, regionales y locales.

Noticias relacionadas y más

El objetivo es destacar la innovación y la excelencia en el diseño periodístico, un aspecto que ha cobrado especial relevancia en un contexto de transformación digital del sector.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  2. Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
  3. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  4. Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
  5. La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
  6. La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
  7. La Bonoloto toca en Canarias
  8. Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou

Menos impuestos en el súper: Canarias abarata la cesta de la compra

Menos impuestos en el súper: Canarias abarata la cesta de la compra

Canarias afrontará un jueves con lluvias débiles, bajada de temperaturas y viento intenso

Canarias afrontará un jueves con lluvias débiles, bajada de temperaturas y viento intenso

LA PROVINCIA, reconocido como mejor diario local europeo en 2025

LA PROVINCIA, reconocido como mejor diario local europeo en 2025

El rey Harald V de Noruega seguirá ingresado en Tenerife varios días más por una infección

El rey Harald V de Noruega seguirá ingresado en Tenerife varios días más por una infección

Matilde Sánchez, presidenta de Fedifar: «El acceso a los medicamentos está siempre garantizado»

Matilde Sánchez, presidenta de Fedifar: «El acceso a los medicamentos está siempre garantizado»

La Iglesia organizará en Las Palmas de Gran Canaria un encuentro con el papa León XIV para más de 50.000 personas

La Iglesia organizará en Las Palmas de Gran Canaria un encuentro con el papa León XIV para más de 50.000 personas

¿Por qué llegan langostas africanas a Canarias?: las plagas históricas en las Islas

¿Por qué llegan langostas africanas a Canarias?: las plagas históricas en las Islas

El rey Harald V, hospitalizado en Tenerife: el primer ministro de Noruega le desea pronta recuperación

El rey Harald V, hospitalizado en Tenerife: el primer ministro de Noruega le desea pronta recuperación
Tracking Pixel Contents