El Reglamento General de Circulación lo confirma: este error que comenten muchos conductores canarios al estacionar y se sanciona con 100 euros

Encontrar aparcamiento en las calles de las ciudades se ha convertido en todo un reto para los conductores. Los agentes de tráfico se encargan de garantizar la seguridad vial y, para ello, vigilan la forma en la que están estacionados los coches.

Muchos conductores encuentran un hueco, pero aparece un problema y es que el hueco está en dirección contraria. La normativa recoge que aparcar en sentido contrario está prohibido.

Qué dice el Reglamento General de Circulación

Según el artículo 90 del Reglamento General de Circulación que regula los lugares en los que deben efectuarse las paradas y estacionamientos, "Cuando en vías urbanas tenga que realizarse en la calzada o en el arcén, se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho, salvo en las vías de único sentido, en las que se podrá situar también en el lado izquierdo. Debe, asimismo, observarse lo dispuesto al efecto en las ordenanzas que dicten las autoridades municipales".

Por lo tanto, a no ser que la calle sea de sentido único, aparcar el sentido contrario no está permitido y el conductor debe buscar una ruta alternativa para acceder al aparcamiento. De esta manera evitará sanciones económicas y no se pondrá en riesgo ni tampoco al resto de usuarios que circulen por la vía

Coches aparcados / ARCHIVO

Sanciones para los conductores que estacionen en dirección contraria

Estacionar en dirección contraria esta considerado una infracción leve y conlleva una multa de 100 euros. Sin embargo, si un agente observa que el conductor invade el carril contrario, el artículo 77.f de la Ley de Tráfico sobre Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial recoge como infracción muy grave "circular en sentido contrario al establecido" y las sanciones pueden ascender hasta 500 euros y la perdida de 6 puntos del carné de conducir.

Ni aparcar ni circular, utilizar el vehículo en sentido contrario a la marcha se considera una infracción que pone en riesgo tanto la vida del conductor como la del resto de usuarios que circulen por la vía. Los agentes recuerdan que la seguridad y la precaución con vitales es vital para reducir la siniestralidad en las carreteras.