Rescatan una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a Gran Canaria
Salvamento Marítimo rescató a 21 migrantes, todos varones, de una embarcación neumática a diez millas náuticas de Maspalomas, tras ser alertados por la Guardia Civil
EFE
Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de este miércoles una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a la isla de Gran Canaria, según ha informado el ente institucional.
En concreto, la Guardia Civil alertó del avistamiento de la neumática al Centro de Control de Salvamento de Las Palmas a las 04.36 horas, momento en el que se coordinó el operativo para el rescate de las personas que iban a bordo de la embarcación: 18 magrebíes y tres subsaharianos.
Hasta la zona donde se encontraba la neumática, unos 18,5 kilómetros (10 millas náuticas) al sur de Maspalomas, se dirigió la guardamar Urania, que rescató a los 21 migrantes, todos varones, y los trasladó hasta el puerto de Arguineguín, donde han sido asistidos por el dispositivo sanitario en la zona.
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
- Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
- La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
- La Bonoloto toca en Canarias
- Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou