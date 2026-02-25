Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a Gran Canaria

Salvamento Marítimo rescató a 21 migrantes, todos varones, de una embarcación neumática a diez millas náuticas de Maspalomas, tras ser alertados por la Guardia Civil

Neumática rescatada por Salvamento Marítimo con más de una veintena de migrantes en aguas próximas a Gran Canaria

Neumática rescatada por Salvamento Marítimo con más de una veintena de migrantes en aguas próximas a Gran Canaria / SALVAMENTO MARÍTIMO

EFE

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de este miércoles una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a la isla de Gran Canaria, según ha informado el ente institucional.

En concreto, la Guardia Civil alertó del avistamiento de la neumática al Centro de Control de Salvamento de Las Palmas a las 04.36 horas, momento en el que se coordinó el operativo para el rescate de las personas que iban a bordo de la embarcación: 18 magrebíes y tres subsaharianos.

Hasta la zona donde se encontraba la neumática, unos 18,5 kilómetros (10 millas náuticas) al sur de Maspalomas, se dirigió la guardamar Urania, que rescató a los 21 migrantes, todos varones, y los trasladó hasta el puerto de Arguineguín, donde han sido asistidos por el dispositivo sanitario en la zona.

