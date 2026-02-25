El rey Harald V de Noruega seguirá ingresado en Tenerife varios días más por una infección

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Haridian del Pino

Santa Cruz de Tenerife

El rey Harald V de Noruega, de 89 años, continuará ingresado varios días más en un centro hospitalario del sur de Tenerife tras haber sido hospitalizado por una infección. Así lo ha comunicado la Casa Real noruega, que ha precisado que el estado general del monarca es estable y evoluciona favorablemente.

El jefe del Estado del Reino de Noruega se encuentra en el Hospital Universitario Hospiten Sur, ubicado en el municipio de Arona, donde recibe tratamiento médico desde el pasado martes.

Infección cutánea y deshidratación

Según el parte médico difundido por la Casa Real, la infección tiene su origen en una afección cutánea en una pierna. Además, los facultativos han tratado al monarca por un cuadro de deshidratación.

El médico personal del rey, Bjørn Bendz, se desplazó a Tenerife para supervisar su evolución. En el comunicado oficial se señala que, pese a la estabilidad actual, “cuando una persona de casi 90 años es ingresada con una infección, la situación debe considerarse seria”, por lo que se ha optado por mantenerlo bajo observación hospitalaria durante varios días más.

Viaje privado a Tenerife

Harald V estaba disfrutando en Tenerife de unos días de descanso junto a la reina Sonia cuando se produjo el ingreso hospitalario. La reina consorte visitó hoy a su marido en el centro hospitalario en el que permanece ingresado.

El monarca ya había sido hospitalizado en el extranjero hace dos años, durante unas vacaciones en Malasia, también por una infección. En aquella ocasión fue trasladado posteriormente a Oslo en un avión medicalizado y, ya en Noruega, se le implantó un marcapasos.

