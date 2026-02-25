En Directo
El tiempo en Canarias, en directo: calima, langostas africanas y evolución del mar
El viento del este ha traído a Canarias una nueva jornada de calima, polvo en suspensión y fenómenos asociados como la aparición de langostas en Lanzarote y Tenerife. A ello se suma el mal estado del mar en distintos puntos del litoral. En este seguimiento en directo actualizamos la evolución del episodio minuto a minuto.
EFE
El enjambre de langostas africanas que llegó a Lanzarote se ha dispersado y no se esperan daños
Los técnicos de Medio Ambiente del Cabildo investigan si los cigarrones, procedentes del Sáhara, son adultos y están agotados, o si, por el contrario, tienen capacidad de reproducirse en la isla
¿Cuándo acabará este episodio de calima en Canarias?
La calima significativa que afecta este 16 de febrero a Canarias, con visibilidades reducidas hasta 3.000 metros y altas concentraciones de polvo en suspensión, comenzará a perder intensidad a partir de este martes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de una intrusión invernal de polvo sahariano que se ha mantenido en niveles bajos debido a la inversión térmica en capas costeras, favoreciendo que la masa de aire cargada de partículas se adose a la superficie mientras las cumbres permanecen más limpias. Más información.
Johanna Betancor Galindo
El Cabildo sigue de cerca el enjambre de langostas en Lanzarote: “Las próximas 48 horas serán clave”
La imagen ha sorprendido este martes a vecinos y conductores en Lanzarote. Cientos de ejemplares de langosta africana han sido vistos en distintos puntos de la isla coincidiendo con el episodio de viento del este y la calima, el aire sahariano cargado de polvo que estos días envuelve Canarias. Noticia completa aquí.
Aránzazu Fernández
El Cabildo de Lanzarote pide calma ante la llegada de langostas del Sáhara a la isla
El Cabildo de Lanzarote ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la población tras la difusión en redes sociales de vídeos e imágenes que muestran la presencia de enjambres de langostas del Sáhara en distintos puntos de la isla, como Famara y Arrecife. Más información.
Andrea Saavedra
¿Está el campo canario preparado para una invasión de langostas?
Los agricultores canarios tienen un ojo puesto en la costa africana. Las langostas del desierto (Schistocerca gregaria) han puesto en alerta a la zona costera del Sáhara Occidental y del sur de Marruecos y amenazan con devastar los cultivos de la región. Un problema que -debido a la proximidad- toca de cerca a Canarias donde, tras los últimos episodios de calima, ya se han avistado centenares de ejemplares en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias y también desde las asociaciones agrarias canarias aseguran que, por el momento, se trata de casos aislados y "normales" cuando se dan episodios de "tiempo de levante". Los productores quieren alejarse de discursos alarmistas y aseguran que Canarias está preparada para hacer frente a este tipo de plagas. Lee la noticia aquí.
Verónica Pavés
La calima teñirá los cielos de Canarias al menos hasta el miércoles
La calima teñirá de ocre los cielos de Canarias al menos hasta el próximo miércoles. La masa de aire sahariano que llegó este domingo a Canarias de manera progresiva, se prolongará al menos tres días más. Lee la noticia completa aquí.
