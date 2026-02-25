Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Canarias, en directo: calima, langostas africanas y evolución del mar

Vistas hacia la cumbre de Gran Canaria con calima (

Vistas hacia la cumbre de Gran Canaria con calima (

Vistas hacia la cumbre de Gran Canaria con calima (23/02/2026) / Andrés Cruz

Johanna Betancor Galindo

Aránzazu Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

El viento del este ha traído a Canarias una nueva jornada de calima, polvo en suspensión y fenómenos asociados como la aparición de langostas en Lanzarote y Tenerife. A ello se suma el mal estado del mar en distintos puntos del litoral. En este seguimiento en directo actualizamos la evolución del episodio minuto a minuto.

Clavijo celebra la visita del Papa: “Jamás en la historia había venido a Canarias”

El tiempo en Canarias, en directo: calima, langostas africanas y evolución del mar

El Teide acumula tantos enjambres en dos semanas como en los últimos nueve años

La Policía Nacional lo confirma: así pueden activar MiDNI los canarios y llevar su DNI en el móvil

Rescatan una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a Gran Canaria

El obispo Eloy Santiago: "La posibilidad de recibir al Sucesor de Pedro en nuestras islas se acerca ahora de manera real y palpable"

El Vaticano confirma que el papa visitará Gran Canaria en su viaje a España del 6 al 12 de junio

La reacción del Obispo de Tenerife ante la confirmación de la visita del papa a Tenerife

