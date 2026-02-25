El tiempo en Canarias, en directo: calima, langostas africanas y evolución del mar

¿Está el campo canario preparado para una invasión de langostas?

Los agricultores canarios tienen un ojo puesto en la costa africana. Las langostas del desierto (Schistocerca gregaria) han puesto en alerta a la zona costera del Sáhara Occidental y del sur de Marruecos y amenazan con devastar los cultivos de la región. Un problema que -debido a la proximidad- toca de cerca a Canarias donde, tras los últimos episodios de calima, ya se han avistado centenares de ejemplares en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias y también desde las asociaciones agrarias canarias aseguran que, por el momento, se trata de casos aislados y "normales" cuando se dan episodios de "tiempo de levante". Los productores quieren alejarse de discursos alarmistas y aseguran que Canarias está preparada para hacer frente a este tipo de plagas. Lee la noticia aquí.