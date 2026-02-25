En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.
En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Alexandra Socorro
Discrepancias entre Canarias y el Estado por los menores migrantes: ¿cuántos traslados quedan pendientes?
El Ejecutivo regional asegura que solo le quedan 65 niños por derivar a la Península, mientras que Torres eleva la cifra hasta los 469
Rescatan una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a Gran Canaria
Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de este miércoles una neumática con 21 migrantes en aguas próximas a la isla de Gran Canaria, según ha informado el ente institucional.
En concreto, la Guardia Civil alertó del avistamiento de la neumática al Centro de Control de Salvamento de Las Palmas a las 04.36 horas, momento en el que se coordinó el operativo para el rescate de las personas que iban a bordo de la embarcación: 18 magrebíes y tres subsaharianos.
Hasta la zona donde se encontraba la neumática, unos 18,5 kilómetros (10 millas náuticas) al sur de Maspalomas, se dirigió la guardamar Urania, que rescató a los 21 migrantes, todos varones, y los trasladó hasta el puerto de Arguineguín, donde han sido asistidos por el dispositivo sanitario en la zona.
Alexandra Socorro
Solo uno de cada cuatro expedientes de menores acaba en traslados a la Península
De los 1.108 expedientes remitidos por el Ejecutivo autonómico, solo 158 traslados se han concretado a un mes de que venza el plazo fijado por el decreto
Europa Press
Salvamento Marítimo intercepta una neumática con 60 migrantes a 33 millas de Morro Jable
De las personas rescatadas, siete eran mujeres
Jorge Ocaña
La regularización exprés de inmigrantes en España reaviva la teoría racista del 'gran reemplazo'
El anuncio de Pedro Sánchez reactiva en redes una narrativa conspirativa que defiende la existencia de un plan oculto para sustituir a la población autóctona de Europa
EFE
¿Qué es el Gran Reemplazo? La conspiración avivada tras la regulación de migrantes
La teoría, que defiende la sustitución de la población autóctona por inmigrantes, ha resurgido tras el anuncio de la regularización de inmigrantes en España, avivando el debate en redes sociales
Elena Montesdeoca
Osvaldo A. Concepción, jesuita en República Dominicana y colaborador con Manos Unidas que visitará Telde: "Declaro la guerra al que no ve en un migrante un ser humano"
El misionero Osvaldo A. Concepción, que acompaña a comunidades fronterizas haitianas, participa en la campaña 'Declara la guerra al hambre', que mañana llegará a la eucaristía de San Juan de Telde.
Alexandra Socorro
Aluvión de consultas en los consulados de Canarias por la regularización extraordinaria de personas migrantes
Aluvión de solicitudes en los consulados de Canarias. La regularización extraordinaria de personas migrantes anunciada por el Gobierno de España ha provocado un notable incremento de las consultas en las oficinas consulares del Archipiélago. Con la nueva medida, hasta 30.000 personas podrían regularizar su situación administrativa en Canarias, uno de los territorios más expuestos a los flujos migratorios. Esta cifra representa el 5,2% del total nacional. A nivel estatal se estima que cerca de medio millón de personas migrantes podrían acceder a la legalización de su situación administrativa.
EFE
Reprimenda del Supremo: los menores migrantes documentados no deben pasar pruebas de edad
La batalla judicial de un adolescente de 15 años, a quien se pasó como adulto, fue acusado de patronear una patera y estuvo en prisión, termina con un ‘palo’ a la Fiscalía y al TSJC
Alexandra Socorro
Canarias lanza un ultimátum a las comunidades que se niegan a acoger menores: "Haremos que se cumpla la ley"
Clavijo lanza un mensaje al ministro Torres y exige al Estado más diligencia: "Lo que tiene que hacer es hablar del esfuerzo que debe realizar su ministerio, no el de las comunidades en las que él no gobierna"
