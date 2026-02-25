El Vaticano confirma que el papa visitará Gran Canaria en su viaje a España del 6 al 12 de junio

La Santa Sede ha confirmado hoy que el Santo Padre, León XIV, realizará un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio, según una nota oficial hecha pública por la Secretaría de Estado del Vaticano.

La visita se produce tras la invitación formal cursada por la Iglesia en España y por el Rey Felipe VI, y supone el inicio de los trabajos organizativos para configurar la agenda definitiva del Pontífice en nuestro país.

El papa León XIV, con el obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago. / El Día

Arrancan los preparativos y el diseño de la agenda

Con la confirmación oficial, se activa el calendario de preparación de un viaje que se considera histórico. El siguiente paso será la concreción de la agenda del Santo Padre, actualmente en proceso de elaboración. Entre las sedes propuestas para acoger distintos actos figuran la archidiócesis de Madrid, la archidiócesis de Barcelona, así como las diócesis de Canarias y la Diócesis Nivariense (San Cristóbal de La Laguna), en Tenerife.

La inclusión de las islas en el itinerario ha generado especial expectación en el Archipiélago, donde la posible visita papal se vive como un acontecimiento de enorme relevancia eclesial e histórica. El propio Eloy Santiago celebró la visita de León XIV, una noticia que "nos llena de alegría".

Un viaje con fuerte dimensión pastoral e histórica

El anuncio de este viaje apostólico a España cumple uno de los grandes anhelos de la Iglesia española y abre una nueva etapa en las relaciones institucionales y pastorales con la Santa Sede.

Noticias relacionadas

Durante seis días, León XIV recorrerá distintos puntos del país en una visita que combinará encuentros institucionales, celebraciones litúrgicas y actos pastorales, en lo que se perfila como uno de los acontecimientos religiosos más relevantes del año en España.