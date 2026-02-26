Los auxiliares de enfermería retoman las movilizaciones para exigir su reconocimiento profesional

Miles de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) se movilizaron este jueves en todo el país para exigir su inclusión en la categoría profesional C1, una reivindicación que suma más de dos décadas de recorrido. En el Archipiélago, cerca de 10.000 efectivos estaban llamados a secundar las concentraciones convocadas por la Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1. En Gran Canaria, alrededor de un centenar de profesionales acudió a la cita, celebrada a las 11.00 horas ante la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Allí, el grupo denunció “la falta de respuestas” por parte de la Administración. “Solo necesitamos que exista voluntad política. Ahora mismo, formamos parte de la categoría C2, que no se corresponde ni con nuestra formación ni con las funciones que desempeñamos”, defendió María Isabel Montagut, portavoz del colectivo.

Tras la jornada de huelga celebrada el pasado 28 de noviembre, los profesionales aseguran sentirse “agotados” ante la falta de avances reales. “Ningún representante de la Consejería de Sanidad ha querido reunirse con nosotros. Siempre dependemos de los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial y estamos cansados de que no afronten el problema. Es cierto que hemos alcanzado acuerdos, pero no se cumplen”, señaló Montagut. De hecho, según explicó, el último compromiso para que el colectivo fuera reconocido en la categoría profesional pertinente se firmó en octubre de 2022. Sin embargo, sigue sin materializarse.

Más movilizaciones

Ante esta situación, los auxiliares de enfermería no descartan convocar una huelga indefinida e iniciarla en las mismas fechas que el paro anunciado por los médicos y facultativos, previsto entre el 16 y el 20 de marzo si no se alcanza un acuerdo sobre el Estatuto Marco. ¿El objetivo? Reforzar la presión y aumentar el impacto de las movilizaciones en el sistema sanitario. “Somos los profesionales que brindamos los principales cuidados a los pacientes. Por tanto, somos una pieza esencial”, aseveró la portavoz.

En Tenerife, la protesta tuvo lugar en la entrada de la Subdelegación del Gobierno, mientras que en las islas menores las concentraciones se celebraron en los principales hospitales públicos. “A pesar de que muchos compañeros y compañeros han tenido que trabajar, estamos satisfechos con la afluencia registrada. Lo importante es que salgamos a la calle y que sigamos luchando por nuestra reclasificación”, concluyó María Isabel Montagut.