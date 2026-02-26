Calima, tormentas, lluvias y fuertes vientos: Canarias se prepara para una jornada meteorológica adversa

Canarias afronta este viernes una jornada marcada por la calima en medianías y cumbres, lluvias débiles durante la primera mitad del día en varias islas y viento muy intenso en zonas altas, donde las rachas podrían alcanzar e incluso superar los 100 kilómetros por hora, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Las precipitaciones serán en general débiles y se concentrarán sobre todo en el norte de las islas montañosas durante la mañana, tendiendo a abrirse claros por la tarde. La calima será más significativa en zonas de interior y cumbres, mientras que las temperaturas máximas experimentarán un ascenso moderado, que podrá ser notable en vertientes sur.

En el mar se espera viento del norte de fuerza 5 a 6, arreciando a 7 mar adentro en costas oeste y este y de forma temporal en el litoral norte. Habrá fuerte marejada, aumentando a mar gruesa en mar abierto, con mar de fondo del norte o noroeste de entre dos y tres metros. No se descartan aguaceros y tormentas.

Gran Canaria

En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles especialmente durante la mañana y en medianías, abriéndose claros por la tarde. En el resto, ambiente poco nuboso o despejado. La calima afectará sobre todo a medianías y cumbres. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 21 de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento del nordeste será moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en vertientes sureste y oeste y en zonas altas, donde podrían superarse los 90 km/h.

Tenerife

En Tenerife habrá nubosidad en el norte con lluvias débiles durante la madrugada y primeras horas, sobre todo en medianías. Por la tarde tenderá a despejar. En el resto de la isla predominarán los claros. La calima será significativa en zonas altas. En Santa Cruz de Tenerife se esperan temperaturas entre 16 y 22 grados. El viento del nordeste soplará con fuerza en la Cordillera Dorsal, el entorno del Teide y la vertiente sureste, donde es probable que se superen los 100 km/h. No se descartan heladas débiles en el Teide.

La Gomera

En La Gomera los cielos estarán nubosos en el norte con lluvias débiles durante la mañana. En el resto, poco nuboso. La calima afectará a medianías y cumbres. En San Sebastián de La Gomera las temperaturas se moverán entre 15 y 21 grados. El viento será fuerte en cumbres y vertientes expuestas, con posibles rachas superiores a los 100 km/h.

La Palma

En La Palma habrá nubosidad en el norte y este con lluvias débiles durante la primera mitad del día. En el resto predominarán los claros. Las temperaturas en Santa Cruz de La Palma oscilarán entre 14 y 20 grados. El viento podrá dejar rachas que superen los 90 km/h en cumbres y vertientes noroeste y sureste.

El Hierro

En El Hierro se esperan cielos nubosos en el norte con lluvias débiles durante la mañana. La calima afectará principalmente a zonas altas. En Valverde los termómetros marcarán entre 12 y 18 grados. El viento del nordeste será fuerte en cumbres y vertientes sureste y suroeste, donde podrían superarse localmente los 100 km/h.

Lanzarote

En Lanzarote predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos en el norte durante la mañana. La calima en altura podría ser significativa en el interior. En Arrecife se prevén temperaturas entre 15 y 23 grados. El viento será moderado a fuerte, con rachas muy intensas en zonas de interior y vertientes sur y este.

Fuerteventura

En Fuerteventura el cielo estará poco nuboso o despejado, con algunos intervalos en el norte y oeste a primeras horas. La calima podrá notarse en zonas interiores. En Puerto del Rosario se esperan valores entre 15 y 22 grados. El viento del nordeste soplará con fuerza y dejará rachas muy fuertes en zonas de interior y en la vertiente sur.