Canarias amanece con lluvias en el norte, bajada de temperaturas y fuerte viento
La Aemet prevé un jueves más inestable, con chubascos persistentes en las vertientes norte y rachas muy intensas en zonas expuestas
El Archipiélago afronta este jueves una jornada más fresca y ventosa, con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y un descenso generalizado de las temperaturas máximas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia además viento del norte con intervalos fuertes y rachas muy intensas en varias zonas, especialmente en vertientes este y oeste.
Las precipitaciones serán más persistentes en el norte de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde podrán registrarse lluvias localmente moderadas. En el resto del territorio se esperan intervalos nubosos con chubascos ocasionales.
Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en costas y de forma moderada en medianías y cumbres, con bajadas que podrían ser notables en zonas altas de Tenerife y Gran Canaria. Las mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso.
En cuanto al estado del mar, se prevé fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de hasta cuatro metros, con viento del norte que podría alcanzar fuerza 7 en algunos puntos
Previsión por islas
Lanzarote
Cielos nubosos en el noroeste con lluvias débiles más probables desde el mediodía. En el resto, intervalos nubosos que tenderán a aumentar por la tarde. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas.
- Arrecife: 17 / 23 ºC
Fuerteventura
Nuboso, con lluvias débiles en el norte. Máximas en descenso ligero a moderado. Viento del norte con intervalos fuertes y rachas muy intensas en zonas interiores y en Jandía.
- Puerto del Rosario: 16 / 22 ºC
Gran Canaria
Nuboso en el norte con lluvias débiles persistentes, localmente moderadas. En el resto, intervalos con lluvias ocasionales. Descenso notable de temperaturas en zonas altas.
- Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 21 ºC
Tenerife
Lluvias débiles persistentes en el norte y chubascos ocasionales en el sur por la tarde. Bajada moderada de temperaturas en medianías y cumbres. Se prevén heladas débiles en la cumbre.
- Santa Cruz de Tenerife: 18 / 21 ºC
La Gomera
Nubosidad abundante en el norte con lluvias débiles. Descenso térmico moderado en zonas altas.
- San Sebastián de La Gomera: 18 / 22 ºC
La Palma
Lluvias débiles persistentes en el norte y ocasionales en el resto. Temperaturas a la baja, especialmente en medianías.
- Santa Cruz de La Palma: 15 / 20 ºC
El Hierro
Nuboso en el norte con lluvias débiles. Descenso de temperaturas y viento fuerte en zonas expuestas.
- Valverde: 12 / 18 ºC
La jornada estará marcada por un ambiente más fresco y ventoso, especialmente en zonas altas y vertientes expuestas al norte.
