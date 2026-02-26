Canarias amanece con lluvias en el norte, bajada de temperaturas y fuerte viento

El Archipiélago afronta este jueves una jornada más fresca y ventosa, con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y un descenso generalizado de las temperaturas máximas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia además viento del norte con intervalos fuertes y rachas muy intensas en varias zonas, especialmente en vertientes este y oeste.

Las precipitaciones serán más persistentes en el norte de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde podrán registrarse lluvias localmente moderadas. En el resto del territorio se esperan intervalos nubosos con chubascos ocasionales.

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en costas y de forma moderada en medianías y cumbres, con bajadas que podrían ser notables en zonas altas de Tenerife y Gran Canaria. Las mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso.

En cuanto al estado del mar, se prevé fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de hasta cuatro metros, con viento del norte que podría alcanzar fuerza 7 en algunos puntos

Previsión por islas

Lanzarote

Cielos nubosos en el noroeste con lluvias débiles más probables desde el mediodía. En el resto, intervalos nubosos que tenderán a aumentar por la tarde. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas.

Arrecife: 17 / 23 ºC

Fuerteventura

Nuboso, con lluvias débiles en el norte. Máximas en descenso ligero a moderado. Viento del norte con intervalos fuertes y rachas muy intensas en zonas interiores y en Jandía.

Puerto del Rosario: 16 / 22 ºC

Gran Canaria

Nuboso en el norte con lluvias débiles persistentes, localmente moderadas. En el resto, intervalos con lluvias ocasionales. Descenso notable de temperaturas en zonas altas.

Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 21 ºC

Tenerife

Lluvias débiles persistentes en el norte y chubascos ocasionales en el sur por la tarde. Bajada moderada de temperaturas en medianías y cumbres. Se prevén heladas débiles en la cumbre.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 21 ºC

La Gomera

Nubosidad abundante en el norte con lluvias débiles. Descenso térmico moderado en zonas altas.

San Sebastián de La Gomera: 18 / 22 ºC

La Palma

Lluvias débiles persistentes en el norte y ocasionales en el resto. Temperaturas a la baja, especialmente en medianías.

Santa Cruz de La Palma: 15 / 20 ºC

El Hierro

Nuboso en el norte con lluvias débiles. Descenso de temperaturas y viento fuerte en zonas expuestas.

Valverde: 12 / 18 ºC

Noticias relacionadas

La jornada estará marcada por un ambiente más fresco y ventoso, especialmente en zonas altas y vertientes expuestas al norte.