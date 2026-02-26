Canarias destina cuatro millones para poner en marcha 69 oficinas municipales de Justicia

El Gobierno de Canarias ha destinado cuatro millones de euros a los 69 municipios que cuentan con las nuevas Oficinas de Justicia Municipal (OJM), que sustituyen a los antiguos juzgados de paz, según ha informado este jueves la consejera del área, Nieves Lady Barreto.

En el caso de Fuerteventura, todos sus municipios disponen de estas oficinas, según ha indicado la presidenta del Cabildo, Lola García, en un comunicado remitido por la Consejería de Justicia, con motivo de la visita que ha efectuado Lady Barreto a las oficinas de Tuineje y Antigua, en la citada isla.

En la nota, la consejera ha indicado que su departamento se ha hecho cargo de la dotación de medios tecnológicos de estas oficinas, con un coste hasta la fecha de medio millón de euros, y del personal en 38 de ellas (las que tienen más de 7.000 habitantes), que suman 111 funcionarios, siendo el resto personal municipal.

La inversión en Canarias para implantar la reforma Bolaños supera los 13 millones de euros

En este proceso hay tres OJM que pasan a tener, por primera vez, personal de la Administración de Justicia, entre ellas Antigua, que incorpora un gestor, un tramitador y un auxilio judicial, igual que ya tenían Tuineje, Pájara y La Oliva.

Barreto ha insistido en el gran esfuerzo que ha llevado a cabo el Gobierno de Canarias para implantar la Ley Orgánica de Eficiencia 1/2025 del Servicio Público de Justicia, que las comunidades autónomas han tenido que asumir en solitario y de forma íntegra el coste y hacerlo en un tiempo récord, sin aportación económica del Ministerio.

Un "gran reto"

En el caso de Canarias, se han superado los 13 millones de euros, ha recordado Barreto, quien ha agradecido la colaboración de la Federación Canaria de Municipios y de todos los ayuntamientos para asumir este "gran reto".

Desde las OJM se podrá conectar con los tribunales para participar en actuaciones procesales, consultar información y obtener copias de procedimientos judiciales, o recibir notificaciones, citas o emplazamientos judiciales, evitando desplazamientos, según señala la nota.

Permitirán gestionar certificados, como los de antecedentes penales, delitos de naturaleza sexual o últimas voluntades

Estas oficinas permitirán, por medios telemáticos, gestionar certificados, como los de antecedentes penales, delitos de naturaleza sexual o últimas voluntades; realizar solicitudes, como la cancelación de antecedentes penales; o registrar documentación.

Las Oficinas estarán interconectadas con el Registro Civil, garantizando, además, la privacidad de los datos.

Desde ellas se podrán obtener certificados de matrimonio, nacimiento o defunción; tramitar expedientes; recibir documentos; y realizar videoconferencias con las unidades del Registro Civil.