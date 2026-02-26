El CGPJ convoca la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras caducar el mandato de Bragado

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado anunciar la convocatoria para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) debido a que el actual presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado, cumple un lustro en el cargo. El magistrado vitorino, que asume esta responsabilidad desde el año 2021, fue el primero en comunicar, durante la última apertura del año judicial, que optará a la reelección.

El anuncio será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado junto a otras nueve plazas que quedarán vacantes, como la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de las Audiencias Provinciales de Cantabria, Salamanca, Ciudad Real, Almería y Granada, en todos los casos por el vencimiento del mandato de sus respectivos presidentes.

El Pleno del CGPJ ha acordado de igual forma publicar la convocatoria para cubrir las vacantes de las presidencias de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco, Andalucía (en su sede de Sevilla) y las Islas Baleares.

El magistrado vitorino accedió al cargo en 2021 para cubrir la vacante de Antonio Doreste Armas

Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces acordó por unanimidad dos nombramientos en la jurisdicción militar. Alejandro Eduardo Olivares Cano será auditor presidente del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, con empleo de coronel auditor; y Eva Fernández Casado será vocal togada del Tribunal Militar Territorial Quinto de Santa Cruz de Tenerife, con empleo de comandante auditor.

Bragado, el único que ha anunciado hasta el momento que se presentará a la presidencia del TSJC, sustituyó a Antonio Doreste Armas al frente de la judicatura canaria, cuyo mandato venció en septiembre de 2019. Fue elegido en una segunda votación con el respaldo de 13 de los 21 miembros del Pleno del CGPJ.

Últimas elecciones

Se trataba de la segunda vez en la que el órgano de gobierno de los jueces abordaba el nombramiento para cubrir la presidencia de este órgano. Ya hubo una primera fase el 28 de noviembre de 2019, pero el Pleno devolvió la terna de magistrados a la Comisión Permanente debido a que ninguno de los candidatos logró la mayoría requerida en las cuatro votaciones.

El actual presidente accedió a la Carrera Judicial en 1989 en los juzgados de Puebla de Sanabria, en Vitoria-Gasteiz. Después, pasó por Palencia y Santa Cruz de Tenerife hasta quedar adscrito, en enero de 2009, como magistrado del TSJC.

En mayo de 2009 se incorporó a su siguiente destino, el Registro Civil exclusivo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, y desde 2015 ha sido nombrado como magistrado de refuerzo de forma casi ininterrumpida en comisión de servicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Además, Bragado es decano electo de los juzgados de la capital tinerfeña desde 2001 y forma parte de la Sala de Gobierno del TSJC como miembro electo desde el año 2014. Más allá de su trayectoria judicial, fue también profesor en el área de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna en el Curso de 2013-2014 y ha escrito artículos sobre la responsabilidad civil del personal sanitario, acerca de aspectos relativos a la regulación y funcionamiento del Registro Civil o sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias.

En su faceta docente, ha colaborado con el CGPJ para la impartición de cursos sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el matrimonio, las adopciones y tutelas, derechos humanos e inmigración y el procedimiento de desahucio. Por otro lado, ha coordinado encuentros de los jueces de paz de Santa Cruz de Tenerife y de magistrados del Registro Civil.