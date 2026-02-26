La DGT lo confirma: los conductores canarios no podrán realizar estos adelantamientos a partir de 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha planteado la movilidad para 2026. Junto a al Guardia Civil comparten el propósito de garantizar la seguridad vial y reducir al máximo la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto de España, poniendo el foco en los adelantamientos en las carreteras este año.

Adelantar es una de las acciones más peligrosas al volante porque para dejarlo correctamente es necesario respetar la línea discontinua, tener buena visibilidad y una gran capacidad de reacción ante situaciones inesperadas.

¿En qué situaciones no podrán adelantar los conductores?

Las limitaciones se aplicarán cuando haya nieve o hielo en las autopistas o autovías. En estos caos, el carril izquierdo quedará cerrado para adelantar y los conductores deberán utilizar el carril derecho y central. Cabe recordar que los adelantamientos por el carril derecho están prohibidos, por norma general deben realizarse por el carril izquierdo.

En las carreteras convencionales, realizar un adelantamiento implica invadir el carril contrario, por lo tanto, dependiendo de la situación la DGT podría impedir los adelantamientos hasta que la vía vuelva ser segura tras las situaciones meteorológicas adversas.

Otra situación es cuando haya niebla densa o lluvias intensas, que impidan la visibilidad completa a los conductores. También cuando haya vehículos detenidos en el arcén con pasajeros en en interior o exterior del vehículo tras una avería o accidente y operarios realizando trabajos de mejoras en las carreteras.

En estos casos se busca reducir los atropellos y las colisiones entre vehículos por no prestar atención a lo que sucede alrededor. Por ello, los conductores se verán obligados a reducir la velocidad y dependiendo la situación los adelantamientos quedarán limitados o prohibidos.

Restricciones en adelantamientos / La Provincia.

Adelantamientos a camiones

El BOE recoge en su resolución del 14 de enero que "Tráfico podrá fijar, durante días y periodos horarios concretos, la prohibición de adelantamiento a los vehículos de más de 7.500 kg de M.M.A., vehículos que precisen autorización complementaria y vehículos especiales, en determinadas las fechas y vías". El objetivo es evitar colapsos y mejorar la seguridad vial de los conductores, por lo tanto, esta medida se llevará a cabo en campañas especiales.