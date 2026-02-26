'Dinamiza Rural': el proyecto para dar vida a los municipios menos poblados

El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) formalizaron este jueves un acuerdo que permitirá dar continuidad en marzo al proyecto 'Dinamiza Rural', una iniciativa financiada por Presidencia del Gobierno con 2,5 millones y ejecutada por la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias) para promover el desarrollo económico, social y territorial de las Islas, a través de acciones dirigidas al medio rural y las medianías, donde confluyen los principales retos vinculados a la sostenibilidad territorial y al reto demográfico. Asimismo, esta estrategia busca impulsar la actividad agraria y pesquera de estos entornos y promocionar las producciones locales.

El acto de firma, celebrado en la Casa del Vino, en El Sauzal, contó con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito, quienes rubricaron esta alianza institucional destinada a la dinamización económica, social y cultural de los municipios de menos de 10.000 habitantes. La rúbrica se formalizó además con la presencia del consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso; el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez Hernández, junto a una destacada representación institucional de estos municipios canarios.

Durante su intervención, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, subrayó que esta iniciativa "demuestra que es posible generar oportunidades y actividad económica en los municipios pequeños cuando las políticas públicas se orientan a la realidad de cada territorio y se trabaja de forma coordinada entre administraciones".

El jefe del Ejecutivo destacó que Dinamiza Rural forma parte de una visión estratégica de futuro para el Archipiélago. "Este programa se enmarca en la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, una hoja de ruta compartida que busca equilibrar Canarias, fortalecer las medianías y garantizar que vivir en un municipio rural no signifique tener menos oportunidades", afirmó. Clavijo puso en valor además los resultados obtenidos en su primer año y los proyectos presentados durante la jornada, señalando que "los casos de éxito de Vilaflor, Vallehermoso, Los Silos o Garafía reflejan el talento y la capacidad que existe en nuestros municipios para transformar el producto local, el paisaje y la identidad en desarrollo económico, empleo y futuro para la población".

Asimismo, destacó que el objetivo del Gobierno es consolidar una red de oportunidades en todas las islas. "El equilibrio territorial es uno de los grandes desafíos de Canarias, y la mejor respuesta frente a la despoblación es generar actividad, apoyar al sector primario y crear condiciones para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en su propio municipio", añadió.

'Dinamiza rural'

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, destacó que el sector primario representa uno de los fundamentos de la identidad territorial de Canarias y es un pilar esencial para la cohesión social y el desarrollo equilibrado del Archipiélago. "En un contexto marcado por los retos del cambio climático, la despoblación rural y la necesidad de avanzar hacia la soberanía alimentaria, las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras adquieren una relevancia estratégica como generadoras de empleo, que contribuyen a fijar población y a preservar el paisaje y la biodiversidad insular", añadió.

La presidenta de la Fecam, Mari Brito, recalcó que "con la firma de esta Adhesión y Compromiso renovamos y fortalecemos un camino compartido que sitúa al sector primario y a la economía local en el centro de la acción pública", señaló la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, María Concepción Brito. "Se trata de un paso firme para consolidar una estrategia común entre administraciones que permita generar oportunidades, arraigo y desarrollo en nuestros municipios".

Brito destacó que "desde la Federación llevamos años defendiendo la necesidad de instrumentos eficaces para frenar la pérdida de población en las zonas rurales. En este tiempo hemos trabajado de forma coordinada con el Gobierno de Canarias en el marco de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, convencidos de que afrontar el reto demográfico exige garantizar la igualdad de oportunidades, asegurar servicios básicos de calidad, infraestructuras adecuadas y equipamientos suficientes, así como equilibrar las posibilidades de desarrollo entre el medio rural y el urbano".

Asimismo, apuntó que "Dinamiza Rural 2026 no solo representa continuidad, sino también ambición y visión de futuro. Supone activar nuevas acciones para dinamizar el sector primario en los municipios en riesgo demográfico, facilitando recursos, formación especializada y campañas de promoción que impulsen la competitividad y generen oportunidades reales de empleo y emprendimiento en el territorio".

El acuerdo

Por su parte, el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, reconoció el papel de este programa impulsado por el Ejecutivo autonómico en los municipios de menos de 10.000 habitantes ya que "permite desarrollar iniciativas para que los municipios pequeños sobrevivan y tengan las mismas oportunidades que los grandes".

El acuerdo suscrito representa una declaración de intenciones avalada por los 46 ayuntamientos participantes, renovando el compromiso del Ejecutivo canario con las administraciones locales con el propósito de implementar juntos políticas activas que generen oportunidades en estos municipios, fomentando la sostenibilidad social, económica y ambiental, y contribuyendo a evitar la pérdida de población en el territorio mediante la creación de empleo.

Durante la jornada se presentó una selección de los proyectos más exitosos de la pasada convocatoria, concretamente la iniciativa 'Raíces', para la revalorización del sector primario de Vallehermoso (La Gomera) mediante la interpretación de rutas experienciales que conectan a los visitantes con las prácticas tradicionales, paisajes e identidad rural de este municipio; así como el proyecto 'Entre sabores y senderos' para vincula la actividad física en la naturaleza con la gastronomía local en Garafía (La Palma).

Asimismo la presentación incluyó otras dos propuestas desarrolladas en Tenerife, en particular la acción 'Huerta Grande, Bosque verde y productivo', que comprendió la organización de visitas guiadas y actividades de concienciación medioambiental en Vilaflor de Chasna (Tenerife); y la iniciativa Gastro Educa Los Silos, con jornadas y charlas nutricionales en los centros y locales de restauración para la valorización del producto local y el fomento de su consumo desde edades tempranas.

Una herramienta eficaz para el desarrollo rural

'Dinamiza Rural' surgió en 2025 en el marco de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico, dentro del proyecto de Islas Responsables Lab, y conectado con la actuación "Crecer Juntos". Durante el pasado año, Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), ejecutó un total de 145 actividades que movilizaron 2,14 millones de euros.

Estas acciones, distribuidas en todas las islas, con Tenerife (36), La Palma (30) y Gran Canaria (23) a la cabeza en cuanto a participación, se centraron en la organización de ferias locales (99 iniciativas), la formación (con 17 actuaciones de capacitación y profesionalización), comunicación (20), promoción (con 7 iniciativas para incrementar la visibilidad el conocimiento de las producciones de cercanía, fomentando su diferenciación en los mercados) e I+D (2).

Dinamiza Rural se consolidó así como una herramienta eficaz para activar la economía local, fortalecer el tejido productivo, incentivar el consumo del producto de proximidad y generar espacios de encuentro ciudadano, preservando al mismo tiempo los recursos de estos municipios y potenciando su atractivo como destino turístico responsable y de calidad.