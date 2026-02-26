DIRECTO | La DANA deja lluvias, viento fuerte y descenso de temperaturas en Canarias

Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas

Canarias afronta un cambio brusco de tiempo ante la llegada de una DANA (depresión aislada en niveles altos) que se situará en las próximas horas en las inmediaciones del Archipiélago. El episodio dejará lluvias localmente intensas, tormentas, fuerte viento y un notable descenso de temperaturas en varias islas.

Mientras en la Península y Baleares predomina un ambiente anormalmente suave, el Archipiélago se prepara para varios días de inestabilidad tras haber quedado al margen del reciente tren de borrascas atlánticas.