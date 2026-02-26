Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO | La DANA deja lluvias, viento fuerte y descenso de temperaturas en Canarias

Lluvias persistentes en el norte de las islas, fuerte viento con rachas muy intensas y descenso notable de temperaturas en medianías y cumbres.

Predicción del tiempo en Canarias (23 de febrero al 1 de marzo)

Predicción del tiempo en Canarias (23 de febrero al 1 de marzo)

Windy

Johanna Betancor Galindo

Aránzazu Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

La DANA que afecta a Canarias deja este jueves un escenario de inestabilidad marcado por lluvias persistentes en el norte de las islas, rachas de viento muy intensas y un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente en medianías y cumbres. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el seguimiento de la situación ante la previsión de precipitaciones localmente moderadas y fuerte marejada con mar de fondo de hasta cuatro metros. En este directo te contamos la última hora, los avisos meteorológicos actualizados y todas las incidencias que se registren en el Archipiélago.

