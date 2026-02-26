En Directo
DIRECTO | La DANA deja lluvias, viento fuerte y descenso de temperaturas en Canarias
Lluvias persistentes en el norte de las islas, fuerte viento con rachas muy intensas y descenso notable de temperaturas en medianías y cumbres.
La DANA que afecta a Canarias deja este jueves un escenario de inestabilidad marcado por lluvias persistentes en el norte de las islas, rachas de viento muy intensas y un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente en medianías y cumbres. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el seguimiento de la situación ante la previsión de precipitaciones localmente moderadas y fuerte marejada con mar de fondo de hasta cuatro metros. En este directo te contamos la última hora, los avisos meteorológicos actualizados y todas las incidencias que se registren en el Archipiélago.
José Domingo Méndez
Nieve en el Teide: estas son las carreteras que están cerradas
La nieve, con un espesor de hasta tres centímetros obliga al Cabildo de Tenerife a cortar varios tramos de la TF-21 y la TF-24
Aránzazu Fernández
El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
La Dirección General de Seguridad y Emergencias mantiene la alerta por fenómenos costeros con olas de hasta cinco metros en las costas del Archipiélago
Gretel Morales Lavandero
La lluvia empapa la Gala de la Integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
La XVII Gala de la Integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria volvió a subir al escenario el talento de los centros de atención a personas con discapacidad de la isla de Gran Canaria. Todos los 650 participantes dedicaron un gran esfuerzo en la elaboración de sus fantasías y puesta en escena y eso se notó en las tablas de Santa Catalina. Sin embargo, solo podía haber un ganador y, en esta edición, en la categoría individual fue Jesús Acosta; en la categoría de parejas fueron Manuel Yerai Morales y Cristóbal Delgado, y en la categoría de grupo ganó el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Arucas.
Ancor Torrens
Canarias amanece con lluvias en el norte, bajada de temperaturas y fuerte viento
La Aemet prevé un jueves más inestable, con chubascos persistentes en las vertientes norte y rachas muy intensas en zonas expuestas. Más información
Ancor Torrens
Canarias afrontará un jueves con lluvias débiles, bajada de temperaturas y viento intenso
La Agencia Estatal de Meteorología pronostica lluvias débiles y descenso de las temperaturas máximas para este jueves en Canarias, con mayor incidencia en las zonas montañosas
Aránzazu Fernández
¿Por qué llegan langostas africanas a Canarias?: las plagas históricas en las Islas
La llegada de ejemplares al Archipiélago, vinculado a la calima, es un fenómeno documentado desde el siglo XVI, con episodios que afectaron a la agricultura y la economía insular
Johanna Betancor Galindo
Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
Canarias afronta un cambio brusco de tiempo ante la llegada de una DANA (depresión aislada en niveles altos) que se situará en las próximas horas en las inmediaciones del Archipiélago. El episodio dejará lluvias localmente intensas, tormentas, fuerte viento y un notable descenso de temperaturas en varias islas.
Mientras en la Península y Baleares predomina un ambiente anormalmente suave, el Archipiélago se prepara para varios días de inestabilidad tras haber quedado al margen del reciente tren de borrascas atlánticas. Más información.
EFE
El enjambre de langostas africanas que llegó a Lanzarote se ha dispersado y no se esperan daños
Los técnicos de Medio Ambiente del Cabildo investigan si los cigarrones, procedentes del Sáhara, son adultos y están agotados, o si, por el contrario, tienen capacidad de reproducirse en la isla
¿Cuándo acabará este episodio de calima en Canarias?
La calima significativa que afecta este 16 de febrero a Canarias, con visibilidades reducidas hasta 3.000 metros y altas concentraciones de polvo en suspensión, comenzará a perder intensidad a partir de este martes, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de una intrusión invernal de polvo sahariano que se ha mantenido en niveles bajos debido a la inversión térmica en capas costeras, favoreciendo que la masa de aire cargada de partículas se adose a la superficie mientras las cumbres permanecen más limpias. Más información.
Johanna Betancor Galindo
El Cabildo sigue de cerca el enjambre de langostas en Lanzarote: “Las próximas 48 horas serán clave”
La imagen ha sorprendido este martes a vecinos y conductores en Lanzarote. Cientos de ejemplares de langosta africana han sido vistos en distintos puntos de la isla coincidiendo con el episodio de viento del este y la calima, el aire sahariano cargado de polvo que estos días envuelve Canarias. Noticia completa aquí.
