El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve

La inestabilidad se apodera del tiempo este jueves en Canarias. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno regional ha añadido un nuevo aviso a los que decretó ayer por la mala situación meteorológica debido a la entrada de una nueva borrasca al Archipiélago.

A las 12.00 horas de este jueves, 26 de febrero, entrará en vigor la prealerta por tormentas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

La previsión es de actividad tormentosa en ambas islas y su entorno por chubascos localmente fuertes que se esperan para esos dos territorios a lo largo de la tarde, según Emergencias. Además, no se descarta precipitación en forma de granizo menudo.

Otros avisos en vigor por la DANA en Canarias

La Dirección General de Seguridad y Emergencias mantiene la alerta por fenómenos costeros en Canarias.

A todo el Archipiélago se extienden también las prealertas por viento y calima.

Recomendaciones para protegerse del viento

Desde el Consorcio de Seguridad y Emergenicas de Lanzarote se recomienda:

Cerrar y asegurar puertas y ventanas para evitar corrientes internas que puedan provocar roturas de cristales.

para evitar corrientes internas que puedan provocar roturas de cristales. Retirar macetas, muebles u objetos de balcones y azoteas que puedan caer a la vía pública.

Revisar el estado de cornisas, fachadas y otros elementos constructivos susceptibles de desprenderse.

Aplazar excursiones, acampadas o actividades al aire libre hasta que se restablezca la normalidad.

Reducir los desplazamientos por carretera y, si son imprescindibles, extremar la precaución.

Especial atención deben prestar los conductores de motocicletas y vehículos de gran volumen —como camiones, furgonetas o vehículos con remolque—, ya que son más vulnerables a los golpes de viento lateral.

En caso de encontrarse en la calle durante rachas intensas, se aconseja alejarse de muros, andamios, vallas publicitarias, postes eléctricos o grúas de obra. Si se detecta una situación de riesgo inminente, debe contactarse con el 1-1-2.

Lluvias persistentes y riesgo de inundaciones

Para este jueves se espera un episodio de lluvias continuadas, con posibilidad de chubascos localmente fuertes acompañados de viento. Además, la borrasca podría arrastrar polvo en suspensión desde el continente africano, lo que daría lugar a lluvias de barro, un fenómeno relativamente habitual en Canarias cuando coinciden precipitaciones con calima.

Ante este escenario, las autoridades insisten en la necesidad de adoptar medidas preventivas tanto en viviendas como en desplazamientos.

Cómo prevenir riesgos por lluvia

Entre las recomendaciones principales destacan:

Consultar la información meteorológica actualizada a través de canales oficiales como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Revisar tejados, azoteas, bidones y sistemas de desagüe para evitar acumulaciones de agua.

No estacionar vehículos en cauces de barrancos, incluso si el cielo está despejado.

Preparar linternas, pilas, agua potable, medicamentos y una radio a pilas ante posibles cortes eléctricos.

Sellar puertas y ventanas para impedir la entrada de agua.

Evitar actividades como senderismo, acampadas o ciclismo en vías insulares durante la alerta.

No atravesar zonas inundadas ni tramos con acumulación de agua en carretera.

Cómo actuar durante una tormenta

Si la tormenta sorprende en casa:

Desenchufar los aparatos eléctricos para evitar daños por subidas de tensión.

Cerrar puertas y ventanas si hay rayos o relámpagos.

Desconectar el interruptor general en caso de inundación.

Si ocurre mientras se conduce:

Reducir la velocidad.

No detenerse en zonas por donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

No cruzar tramos inundados, ya que la fuerza del agua puede arrastrar el vehículo.

En espacios abiertos, conviene evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas, y buscar zonas bajas pero no en valles profundos. En entornos urbanos, los edificios ofrecen mayor protección frente a descargas eléctricas.

Fenómenos costeros: olas de hasta cinco metros

La prealerta también afecta al litoral. Se prevé mar combinada del norte con olas de entre cuatro y cinco metros en la costa oeste, en un contexto de viento fuerte en el mar.

Este tipo de situación aumenta el riesgo de golpes de mar en paseos marítimos, espigones y zonas de baño, así como de incidentes con embarcaciones mal amarradas.

Recomendaciones en la costa

Las autoridades aconsejan:

No situarse en el extremo de muelles o espigones.

No acercarse a la rompiente para hacer fotografías o vídeos.

Evitar la pesca en áreas expuestas.

No circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.

No bañarse en playas sin vigilancia o con bandera roja.

Suspender actividades náuticas y deportivas en zonas afectadas por mar de fondo.

No acampar en la playa durante el temporal.

Si se observa un oleaje inusual, se recomienda no permanecer cerca del mar, incluso si aparentemente se produce una calma momentánea, ya que pueden registrarse series de olas más intensas.

En caso de caída al agua, es fundamental mantener la calma, alejarse de la zona donde rompen las olas y no nadar contra la corriente. Desde tierra, si se presencia un accidente, se debe lanzar un objeto flotante y avisar inmediatamente al 1-1-2.