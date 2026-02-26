El Gobierno de Canarias rechaza la petición de los alcaldes de tener policías interinos

El Gobierno regional rechaza la petición de los ayuntamientos de regular en la futura Ley de Policías de Canarias la opción de contar con agentes locales interinos en casos de necesidad y urgencia. Se trata de una reivindicación que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) lleva planteando desde hace varios años para que se recogiera en la frustrada reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que en dos ocasiones se ha intentado llevar al Parlamento y que no ha logrado el consenso necesario por las diferencias entre los alcaldes y los representantes sindicales. Ahora el actual equipo de la Dirección General de Seguridad propone una norma en la que unifica la regulación tanto del Cuerpo General de la Policía Canaria como de las policías locales.

La posibilidad de contar con agentes interinos es una solicitud que viene de los municipios pequeños de poca población, que no tienen capacidad financiera suficiente para contar con un cuerpo estable de policía o convocar ofertas de empleo público. Los alcaldes de estos municipios, en algunos de los cuales ni siquiera hay agentes, pone el ejemplo de Baleares, comunidad donde sí se contempla esta figura que estuvo sujeta a dudas jurídicas hasta que se resolvieron por parte de la Justicia. El borrador del anteproyecto de ley contemplaba la inclusión de interinos en casos de necesidad y urgencia para determinadas épocas del año. En la anterior legislatura se introdujo en la reforma de la Ley de Coordinación a petición expresa de los alcaldes, aunque el Ejecutivo del pacto de las flores tampoco era partidario.

Finalmente, de todas las propuestas realizadas por la Fecam y remitidas al Ejecutivo sobre la futura ley, la única que ha sido desestimada es la de los policías interinos, según explica el presidente de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Fecam, Francisco García. Sin embargo, el Ejecutivo sí acepta la demanda de los alcaldes de implantar la figura de los auxiliares de policía local, un personal que no tendría el rango de agente de la autoridad ni podrá portar armas de fuego. Entre sus funciones estará la vigilancia de edificios, la tramitación de documentos, la protección de colegios y espacios públicos y, entre otras, prestar auxilio en caso de accidentes o catástrofes. De esta forma, descargarían a los agentes de una parte de sus labores y estos se enfocarían más hacia la seguridad ciudadana, el control del tráfico y demás misiones que requieren la autoridad de la que disponen los policías locales.

La petición de contar con personal auxiliar de la policía local es también de los ayuntamientos más necesitados de agentes, que suelen ser los más pequeños y de menos población. García precisa que tanto los interinos como los auxiliares no son demandas de toda la Fecam, sino de una parte de los alcaldes, ya que los municipios grandes y medianos tienen sus propias plantillas de policías locales y convocan plazas en las ofertas de empleo público. No obstante, la entidad presenta sus propuestas como un órgano único y las asume como propias. «Estas demandas están fundamentadas en atender las necesidades de los municipios de poca población pero no para el resto», puntualiza García.

A petición también de algunos ayuntamientos, como el de Las Palmas de Gran Canaria, la ley contemplará que una parte limitada de la plantilla de los agentes de movilidad se podrá convertir en policía local mediante las pruebas correspondientes.

Los alcaldes mantienen su posición de que son los competentes en regular el cuerpo municipal y que los sindicatos tienen su función, pero no pueden entrar en cuestiones que corresponden a los regidores. Tanto las organizaciones sindicales como los jefes de las policías locales también están haciendo llegar sus propuestas y sugerencias a la Consejería de Administraciones Públicas y Seguridad en el marco del debate abierto con la nueva Ley de Policías de Canarias.