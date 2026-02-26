Nieve en el Teide: estas son las carreteras que están cerradas

El Cabildo de Tenerife ha decretado este jueves el cierre de varios accesos al Parque Nacional del Teide tras la nevada registrada durante la noche, que ha dejado hasta tres centímetros de espesor en distintos puntos de la cumbre.

La medida afecta a la TF-21 entre La Caldera y el Teleférico, incluyendo el acceso por Boca Tauce, así como a la TF-24 desde el cruce de Los Loros. El objetivo es evitar riesgos para los conductores y facilitar las labores de retirada de nieve en la calzada.

Activan el protocolo de seguridad

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó que, ante la presencia de nieve en la vía, se activó el protocolo de actuación previsto para estos casos. El cierre temporal permite trabajar en condiciones de mayor seguridad mientras se despejan los tramos afectados.

Desde primera hora de este jueves se han puesto en funcionamiento los nuevos vehículos quitanieves incorporados recientemente al servicio insular. Estas máquinas permitirán acelerar la limpieza de las carreteras y restablecer la circulación cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Tres nuevos quitanieves para el Teide

El Cabildo ha invertido más de 600.000 euros en la adquisición de tres nuevos quitanieves destinados específicamente a la zona del Teide. Estos vehículos cuentan con mayor capacidad de retirada de nieve y mejor equipamiento técnico, lo que permite actuar con mayor rapidez ante episodios meteorológicos adversos.

El refuerzo del parque móvil responde a la necesidad de garantizar la seguridad en una de las áreas más transitadas de la isla, especialmente durante el invierno, cuando las condiciones climatológicas pueden cambiar con rapidez en la alta montaña.

Seguridad vial y recomendaciones

Desde la institución insular se recuerda a la población la importancia de respetar la señalización y las indicaciones de los servicios de seguridad, así como de evitar desplazamientos innecesarios hacia la cumbre mientras se mantengan las restricciones.

Las carreteras de acceso al Teide tienen tramos sinuosos y de gran altitud, donde la presencia de hielo o nieve puede aumentar notablemente el riesgo de accidentes. Por ello, el cierre preventivo se cierran las vías cuando se producen nevadas, aunque el espesor no sea elevado.

Restablecimiento del tráfico

La reapertura de los tramos afectados dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y del avance de los trabajos de limpieza. Una vez retirados la nieve y el hielo acumulados y verificada la seguridad de la vía, se procederá a permitir nuevamente el tránsito de vehículos.