Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.DANA en CanariasFechas visita Papa León XIV a CanariasTerremoto de magnitud 4,1Minuto a minuto del tiempo en CanariasUD Las PalmasMuere Tejero
instagramlinkedin

Nieve en el Teide: estas son las carreteras que están cerradas

La nieve, con un espesor de hasta tres centímetros obliga al Cabildo de Tenerife a cortar varios tramos de la TF-21 y la TF-24

Nevada en el Teide

Nevada en el Teide / El Día

José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha decretado este jueves el cierre de varios accesos al Parque Nacional del Teide tras la nevada registrada durante la noche, que ha dejado hasta tres centímetros de espesor en distintos puntos de la cumbre.

La medida afecta a la TF-21 entre La Caldera y el Teleférico, incluyendo el acceso por Boca Tauce, así como a la TF-24 desde el cruce de Los Loros. El objetivo es evitar riesgos para los conductores y facilitar las labores de retirada de nieve en la calzada.

Activan el protocolo de seguridad

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó que, ante la presencia de nieve en la vía, se activó el protocolo de actuación previsto para estos casos. El cierre temporal permite trabajar en condiciones de mayor seguridad mientras se despejan los tramos afectados.

Desde primera hora de este jueves se han puesto en funcionamiento los nuevos vehículos quitanieves incorporados recientemente al servicio insular. Estas máquinas permitirán acelerar la limpieza de las carreteras y restablecer la circulación cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Tres nuevos quitanieves para el Teide

El Cabildo ha invertido más de 600.000 euros en la adquisición de tres nuevos quitanieves destinados específicamente a la zona del Teide. Estos vehículos cuentan con mayor capacidad de retirada de nieve y mejor equipamiento técnico, lo que permite actuar con mayor rapidez ante episodios meteorológicos adversos.

El refuerzo del parque móvil responde a la necesidad de garantizar la seguridad en una de las áreas más transitadas de la isla, especialmente durante el invierno, cuando las condiciones climatológicas pueden cambiar con rapidez en la alta montaña.

Seguridad vial y recomendaciones

Desde la institución insular se recuerda a la población la importancia de respetar la señalización y las indicaciones de los servicios de seguridad, así como de evitar desplazamientos innecesarios hacia la cumbre mientras se mantengan las restricciones.

Las carreteras de acceso al Teide tienen tramos sinuosos y de gran altitud, donde la presencia de hielo o nieve puede aumentar notablemente el riesgo de accidentes. Por ello, el cierre preventivo se cierran las vías cuando se producen nevadas, aunque el espesor no sea elevado.

Noticias relacionadas y más

Restablecimiento del tráfico

La reapertura de los tramos afectados dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y del avance de los trabajos de limpieza. Una vez retirados la nieve y el hielo acumulados y verificada la seguridad de la vía, se procederá a permitir nuevamente el tránsito de vehículos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  2. Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
  3. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  4. Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
  5. La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
  6. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
  7. La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou

Los auxiliares de enfermería retoman las movilizaciones para exigir su reconocimiento profesional

Los auxiliares de enfermería retoman las movilizaciones para exigir su reconocimiento profesional

Registrado un terremoto de magnitud 4,2 entre Tenerife y Gran Canaria

Registrado un terremoto de magnitud 4,2 entre Tenerife y Gran Canaria

Valido (CC) reclama al Estado una mayor subida de las pensiones no contributivas

Valido (CC) reclama al Estado una mayor subida de las pensiones no contributivas

La DGT lo confirma: los conductores canarios no podrán realizar estos adelantamientos a partir de 2026

La DGT lo confirma: los conductores canarios no podrán realizar estos adelantamientos a partir de 2026

El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve

El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve

Nieve en el Teide: estas son las carreteras que están cerradas

Nieve en el Teide: estas son las carreteras que están cerradas

DIRECTO | La DANA deja lluvias, viento fuerte y descenso de temperaturas en Canarias

DIRECTO | La DANA deja lluvias, viento fuerte y descenso de temperaturas en Canarias

Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas

Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
Tracking Pixel Contents