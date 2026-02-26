LA PROVINCIA lanza una oferta flash exclusiva: todo su contenido desde solo 20€ al año
Cinco días para conseguir hasta un 60% de descuento y acceder sin límites al mejor periodismo de Canarias
LA PROVINCIA activa desde hoy, 26 de febrero, una nueva oferta flash para nuevos suscriptores con descuentos históricos en sus modalidades digitales. La promoción estará disponible únicamente hasta el 2 de marzo de 2026, lo que convierte esta campaña en una oportunidad limitada para quienes quieren estar informados sin restricciones, de lo que ocurre en Canarias y el mundo.
Durante estos cinco días:
- La Suscripción de Contenidos Web anual puede contratarse por solo 20 € frente a los 49,99 € habituales, lo que supone un 60% de descuento.
- La Edición Impresa Digital anual está disponible por 85 €, cuando su precio habitual es de 170 €, con un 50% de ahorro.
Una invitación directa a formar parte de la comunidad de lectores que cada día confía en LA PROVINCIA para entender la actualidad de Canarias, España y el mundo.
Información sin límites, estés donde estés
La suscripción incluye acceso ilimitado a todas las noticias, reportajes en profundidad, análisis, opinión y coberturas especiales. Además, ofrece:
- Newsletters especiales para suscriptores
- Nuevos pasatiempos premium
- Versión mejorada de la app
- Acceso al Club del Suscriptor con descuentos especiales, promociones y sorteos exclusivos que amplían la experiencia informativa más allá de la lectura.
Flexibilidad total y una oportunidad única
La suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que convierte esta promoción en una apuesta segura para quienes buscan información rigurosa, cercana y de calidad sin compromiso a largo plazo.
Con esta acción, LA PROVINCIA refuerza su compromiso con la comunidad lectora y reivindica el valor de parar, leer y entender lo que pasa a nuestro alrededor. En un mundo que corre deprisa, informarse bien sigue marcando la diferencia.
Como toda Oferta Flash su tiempo es limitado
La promoción estará disponible solo hasta el lunes 2 de marzo. La suscripción incluye renovación automática a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la oportunidad ideal para descubrir todo lo que ofrece LA PROVINCIA y disfrutar de información rigurosa, cercana y de calidad por un precio casi simbólico hasta 2027.
👉 Haz clic en el botón "SUSCRÍBETE" y asegura tu acceso ilimitado antes de que termine la oferta.
