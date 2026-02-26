Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.DANA en CanariasFechas visita Papa León XIV a CanariasTerremoto de magnitud 4,1Minuto a minuto del tiempo en CanariasUD Las PalmasMuere Tejero
instagramlinkedin

Registrado un terremoto de magnitud 4,2 entre Tenerife y Gran Canaria

El Instituto Geográfico Nacional (ING) ha localizado el epicentro del sismo a 15 kilómetros de profundidad, bajo el volcán del Enmedio, entre las islas de Tenerife y Gran Canaria

Terremoto mágnitud 4.3 entre Tenerife y Gran Canaria

Terremoto mágnitud 4.3 entre Tenerife y Gran Canaria / IGN

Gustavo Oliveira

Santa Cruz de Tenerife

Un terremoto de mágnitud 4,2 se ha registrado esta mañana entre la Isla de Tenerife y Gran Canaria. Vecinos de Garachico, Los Silos, Tabaiba, Arico, entre otras localidades, afirman haber sentido el sismo.

Según el ING, el terremoto se registró a 15Km de profundidad, bajo las estribaciones del volcán del Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria.

Desde Involcan aseguran que este terremoto no tiene ninguna relación con la sismidad volcánica registrada en Tenerife en las últimas semanas.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  2. Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
  3. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  4. Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
  5. La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
  6. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
  7. La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
  8. Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou

Los auxiliares de enfermería retoman las movilizaciones para exigir su reconocimiento profesional

Los auxiliares de enfermería retoman las movilizaciones para exigir su reconocimiento profesional

Registrado un terremoto de magnitud 4,2 entre Tenerife y Gran Canaria

Registrado un terremoto de magnitud 4,2 entre Tenerife y Gran Canaria

Valido (CC) reclama al Estado una mayor subida de las pensiones no contributivas

Valido (CC) reclama al Estado una mayor subida de las pensiones no contributivas

La DGT lo confirma: los conductores canarios no podrán realizar estos adelantamientos a partir de 2026

La DGT lo confirma: los conductores canarios no podrán realizar estos adelantamientos a partir de 2026

El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve

El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve

Nieve en el Teide: estas son las carreteras que están cerradas

Nieve en el Teide: estas son las carreteras que están cerradas

DIRECTO | La DANA deja lluvias, viento fuerte y descenso de temperaturas en Canarias

DIRECTO | La DANA deja lluvias, viento fuerte y descenso de temperaturas en Canarias

Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas

Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
Tracking Pixel Contents