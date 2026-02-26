Registrado un terremoto de magnitud 4,2 entre Tenerife y Gran Canaria
El Instituto Geográfico Nacional (ING) ha localizado el epicentro del sismo a 15 kilómetros de profundidad, bajo el volcán del Enmedio, entre las islas de Tenerife y Gran Canaria
Gustavo Oliveira
Santa Cruz de Tenerife
Un terremoto de mágnitud 4,2 se ha registrado esta mañana entre la Isla de Tenerife y Gran Canaria. Vecinos de Garachico, Los Silos, Tabaiba, Arico, entre otras localidades, afirman haber sentido el sismo.
Según el ING, el terremoto se registró a 15Km de profundidad, bajo las estribaciones del volcán del Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria.
Desde Involcan aseguran que este terremoto no tiene ninguna relación con la sismidad volcánica registrada en Tenerife en las últimas semanas.
Habrá ampliación.
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
- Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
- Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
- La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
- La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
- Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou