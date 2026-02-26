Registrado un terremoto de magnitud 4,2 entre Tenerife y Gran Canaria

Un terremoto de mágnitud 4,2 se ha registrado esta mañana entre la Isla de Tenerife y Gran Canaria. Vecinos de Garachico, Los Silos, Tabaiba, Arico, entre otras localidades, afirman haber sentido el sismo.

Según el ING, el terremoto se registró a 15Km de profundidad, bajo las estribaciones del volcán del Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria.

Desde Involcan aseguran que este terremoto no tiene ninguna relación con la sismidad volcánica registrada en Tenerife en las últimas semanas.

Habrá ampliación.