Las tropas de Canarias se unen por primera vez al embrión del Ejército europeo, que afronta la amenaza de Rusia

Las tropas canarias protagonizan un avance histórico en su papel internacional al integrarse por primera vez y de forma plena en el único ejército que posee Europa al margen de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Un millar de militares de la Brigada Canarias XVI (Brican) se incorporan en julio a los EU Battlegroups o Grupos de Batalla.

A falta de un ejército europeo permanente y unificado como tal, las únicas fuerzas militares con mando independiente que posee la UE son estas unidades de respuesta rápida a las que se va a incorporar en cinco meses la Brigada Canarias.

El salto a la élite continental de los uniformados isleños se produce justo en un momento en el que Europa se plantea convertir a estos Grupos de Batalla en el embrión de sus primeras fuerzas armadas. Es una necesidad que ha surgido en un momento de máxima inestabilidad mundial por la amenaza militar de Rusia, los desprecios del Estados Unidos de Donald Trump al viejo continente y la situación de fragilidad en que ha quedado la OTAN.

El jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias, el general Alfonso Pardo, anunció durante un encuentro con los medios de comunicación que el millar de militares isleños se entrenarán en unos ejercicios en junio para al mes siguiente, ya con la acreditación en la mano, incorporarse a estas unidades europeas, preparadas para un despliegue inmediato en caso de que se produzca una amenaza o crisis internacional. Este contingente canario altamente cualificado permanecerá en principio un año en los Battlegroups bajo el mando del cuartel general de la Unión Europea en Estrasburgo (Francia).

La Brigada Canarias será la representa de España en unas unidades multinacionales que empezaron a estar operativas en 2007 pero que en la actualidad han adquirido una gran importancia ante los vaivenes de la OTAN y la presión de Rusia tras la invasión de Ucrania, de la que se acaban de cumplir cuatro años.

Estos Grupos de Batalla solo pueden entrar en acción con la aprobación unánime del Consejo Europeo y la autorización de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos equipos de combate rotatorios deben estar preparados para una intervención inmediata durante un periodo de tiempo determinado. La incorporación de Canarias demuestra, según subrayó Alfonso Pardo en la Capitanía General en Santa Cruz de Tenerife, la alta capacidad que han alcanzado las tropas isleñas no solo para la defensa del Archipiélago, sino para su proyección internacional.

La Brican se suma en julio a los Grupos de Batalla de la UE, equipos de combate a las órdenes del cuartel central de Estrasburgo

No será, además, la única misión en el exterior que afronte la Brican XVI en relación con las nuevas amenazas sobre el viejo continente. También reforzará la misión de la OTAN en Letonia, en la frontera con Rusia, para la defensa del flanco este.

Tras el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, la OTAN amplió la fuerza desplegada, que pasó de un batallón de unos 700 efectivos a una brigada multinacional de 3.500 militares en 2024. Este refuerzo ha permitido incorporar capacidades de ingenieros, artillería o guerra electrónica.

Letonia, junto a otros dos países bálticos como Estonia y Lituania, no han caído a los intentos de control de Rusia, mantienen una línea proeuropea y se han aliado con Ucrania. Estas tres naciones forman la conocida como Línea de Defensa del Báltico o cinturón de seguridad frente a las amenazas rusas.

De esta manera, las tropas canarias entran de lleno en la estrategia europea para incrementar su capacidad defensiva en una coyuntura de máxima tensión, en la que hay días que parece que una simple chispa puede desatar los acontecimientos.

La decisión se produce en medio de las amenazas de Rusia y los desprecios de los Estados Unidos de Trump a Europa

Esta inseguridad ha extendido el temor entre los europeos a un conflicto bélico. De ahí que el nuevo Eurobarómetro haya revelado que el 52% de los ciudadanos confía en que la UE refuerce la defensa ante una Rusia cada vez más agresiva y un Estados Unidos de Donald Trump cada vez más desafiante, imprevisible y antieuropeo.

El equipo con mayor capacidad

En este contexto, no es casualidad que las Fuerzas Armadas españolas hayan apostado por la Brigada Canarias para mejorar la respuesta europea. Se trata del equipo de mayor capacidad operativa del Mando de Canarias. De hecho es el que participa en las misiones de paz internacionales como las de Líbano e Irak.

Noticias relacionadas

Esta brigada, la más joven del Ejército de Tierra español, cuenta con unidades desplegadas en cinco acuartelamientos en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Dispone de unos 2.100 militares y una fuerza efectiva de casi 1.600, y ha tenido una participación clave en las operaciones Balmis y Baluarte de lucha contra el covid o en Cumbre Vieja tras la erupción del volcán Tajogaite en La Palma en 2021. Además de su integración en los Grupos de Batalla europeos y su participación en Letonia, este año tomará parte en la misión española en Irak.