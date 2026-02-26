Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pleno del Congreso

Valido (CC) reclama al Estado una mayor subida de las pensiones no contributivas

La diputada de Coalición Canaria apoya la subida de las pensiones, pero afea al Gobierno que amenace con acudir a los tribunales si Canarias complementa las más bajas

Cristina Valido, diputada de CC en el Congreso.

Cristina Valido, diputada de CC en el Congreso. / Efe

Rubén Acosta

Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha defendido en el Pleno de la Cámara Baja el apoyo de su formación al decreto ley para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia de Seguridad Social, si bien ha advertido de que la subida planteada está “muy alejada del coste real de la vida”, especialmente en el caso de las pensiones no contributivas. Durante su intervención, Valido ha subrayado que el incremento de las pensiones “responde al mandato del Pacto de Toledo y no es un acto de generosidad del Gobierno de España”. También, la diputada ha recalcado que, a pesar del voto a favor de los nacionalistas canarios, la actualización resulta insuficiente para garantizar condiciones de vida dignas a los pensionistas con menores recursos.

La parlamentaria de CC ha puesto el foco en las pensiones no contributivas, que afectan a “cientos de miles de personas que viven con una media de 600 euros al mes”, una cuantía que evidencia la precariedad estructural de este colectivo. Además, ha recordado que el Congreso aprobó hace dos años, por amplia mayoría (con la excepción de Vox) una iniciativa de CC a favor de una modificación normativa que permita a las comunidades autónomas complementar estas prestaciones “tan bajas” y que, a pesar de ello, “a fecha de hoy, dos años después, no se ha hecho nada”. En esa línea, la diputada ha criticado también la reacción del Estado ante la propuesta del Ejecutivo canario de establecer un complemento anual de 400 euros, amparado en la Ley de Renta Ciudadana aprobada por el Parlamento de Canarias. Así, ha recordado que la respuesta del Gobierno de España fue amenazar al Gobierno del archipiélago con acudir “a los tribunales”.

Noticias relacionadas y más

“¿Para cuándo un decreto que dé dignidad a las pensiones no contributivas?”, ha cuestionado Valido desde la tribuna. Al respecto, la portavoz nacionalista ha defendido que las subidas de las pensiones no deberían limitarse a seguir la inflación, sino situarse por encima de ella. “Hay que traducir los beneficios en mejores sueldos”, ha sentenciado la diputada de Coalición Canaria, quien, en referencia a declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado que, si la economía española va “tan bien”, no se esté repartiendo con “los bolsillos más vacíos del Estado”.

