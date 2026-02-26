Wendy Fuentes: "Celebrar 800 mañanas en directo es la confirmación de que los canarios nos han abierto la puerta de su casa"

A las doce del mediodía la actualidad de la jornada ya está en marcha. En ese horario, 'Ponte al día' ofrece cada día a la audiencia canaria el análisis de lo que ocurre en las Islas más allá de los titulares. El magacín de Televisión Canaria cumple este viernes 27 de febrero 800 programas, una cifra que coincide con su quinta temporada en antena.

Desde su inicio, este espacio de la cadena pública se ha convertido en una ventana a la realidad de las ocho islas cuando la mañana llega a su ecuador. El formato combina la información con el entretenimiento y el seguimiento de las tradiciones canarias. Wendy Fuentes y Pedro Machín presentan este programa diario, donde han consolidado una relación de cercanía con el espectador a través del directo.

Hablamos con ellos sobre este aniversario, el trabajo del equipo y la responsabilidad de acompañar al público antes del informativo del mediodía.

¡Felicidades por este hito! 800 mañanas son muchas horas de directo. ¿Qué queda de aquella Wendy y aquel Pedro que arrancaron la primera temporada en comparación con los que hoy celebran esta cifra?

Pedro Machín: Afortunadamente seguimos siendo los mismos pero es verdad que `Ponte al Día´ nos ha otorgado mucha más confianza, mucha más seguridad, quizás mucho más aplomo sobre el plató porque hemos recibido una respuesta unánime por parte de los canarios que depositan en nosotros su cariño, su confianza a la hora de buscar la información, buscar lo que sucede en Canarias, y sobre todo, buscar también ese acompañamiento en este ratito de mediodía que podemos compartir con ellos porque hay mucha gente que nos considera parte de su familia y para nosotros eso es un gran logro.

Ponte al día' se define como una ventana a la actualidad de las Islas. ¿Cuál es el secreto para que, después de cinco temporadas, esa ventana siga siendo atractiva para una audiencia que demanda información y entretenimiento a partes iguales? ¿Qué secciones sienten que son las que más conectan con el público?

Wendy Fuentes: El secreto está en la cercanía, en la naturalidad y el buen ambiente que se vive en el equipo de `Ponte al Día´. Creo que es fundamental que todo se empaste bien y eso pasa tanto en el equipo de redacción, en el equipo técnico, como en nuestra parte de presentación. Creo que es un ingrediente que de alguna manera proyecta la buena intención que tenemos de acompañar y de informar.

Y sin duda, si tuviera que quedarme con alguna sección, sería la parte del tiempo y el medio ambiente. María Muñoz junto a otros compañeros hacen sin duda una parte fundamental del programa y no concibo 'Ponte al Día' sin esa sección del tiempo y de medio ambiente que sobre todo está pensado para divulgar, proteger, conservar y respetar nuestro entorno.

La actualidad en Canarias es intensa y, sobre todo, imprevisible. ¿Cómo es el proceso de "cambiar el chip" cuando una noticia de última hora rompe la escaleta?

Pedro Machín: El cometido principal de `Ponte al Día´ es el de ejercer ese servicio público a través de la televisión. Y nosotros entendemos el servicio público no solo como esa tarea de informar, sino también de entretener y de acompañar, ¡va dentro del ADN del programa! Cuando tenemos que entretener, entretenemos. Y si pasa algo en Canarias, ahí también estamos dando la noticia. Los canarios saben que se lo vamos a contar nosotros. Así que automáticamente pasamos a ese otro registro. Esto hace que sea un programa muy dinámico, que cambia muchísimo, que abarcamos muchísimos temas y en un tono diferente según lo que toca. Así que al final el espectador sabe que puede encontrar información, que puede encontrar entretenimiento, que puede encontrar acompañamiento y que nosotros a lo largo de esas dos horas y media se lo vamos a ofrecer.

En un programa de tira diaria, la complicidad entre presentadores es clave. ¿Qué es lo que más valoran el uno del otro a la hora de afrontar un imprevisto en directo?

Wendy Fuentes: La complicidad, el amor, el respeto y la admiración que sentimos mutuamente creo que son la clave que nos hace conectar con nuestros espectadores. Nos complementamos muy bien, ¿verdad Pedro? Yo creo que quizás tengo esa parte más extrovertida, más de entretenimiento, y Pedro por su parte tiene una cintura informativa capaz de afrontar cualquier adversidad durante el directo. Pedro y yo, con una simple mirada, con un simple gesto ya sabemos por dónde caminar, cómo tenemos que contar y cómo afrontar cualquier imprevisto. Creo que pocas veces, por no decir ninguna, algún imprevisto se nos ha hecho cuesta arriba y eso creo que es de valorar.

Pedro Machín: Tener a una profesional como Wendy de compañera es un auténtico lujo. No solo en el aspecto laboral, sino también personal. Hemos logrado empastar a la perfección tanto fuera como dentro del plató. Hemos tenido caminos profesionales distintos y creo que nos nutrimos mutuamente. De ella aprendo todos los días, ¡es maravillosa! Me quedo con su capacidad de resolución, con su empatía y con su aplomo en el directo. Somos muy diferentes, pero a la vez muy iguales y eso hace que nos complementemos sin fisuras.

De nosotros depende todo el trabajo que realizan nuestros compañeros y ambos remamos en la misma dirección para que todo salga a la altura de lo que se espera de 'Ponte al día'; con verdad, naturalidad, rigor y cercanía.

Se suele decir que el presentador es solo la punta del iceberg. ¿Qué peso tiene el equipo de redacción, reporteros, producción y técnicos en esos 800 programas que hoy celebran?

Pedro Machín: Tienen todo el peso absoluto. Sé que puede sonar a tópico, pero tanto Wendy como yo tan solo somos las caras visibles del intenso trabajo que hace el equipo de profesionales de `Ponte al Día´. Desde dirección, producción, redacción, realización, grafismo...todos y cada uno de ellos tienen una misión igual de importante y saben perfectamente qué es lo que funciona y cómo hay que hacerlo en un programa como `Ponte al Día´ y en una televisión pública como Televisión Canaria. Tenemos además la suerte de contar con un equipo joven, formado, con mucha experiencia, con mucho criterio y que además, a pesar de todas las dificultades que nos podamos encontrar en el día a día, siempre prima el compañerismo y el respeto. El ambiente es muy profesional, muy sano y formar parte de este programa es un verdadero privilegio.

La televisión pública tiene un marcado carácter de servicio. ¿Hay alguna historia o algún contenido concreto tratado en el programa que les haya hecho sentir que su trabajo realmente ayuda a los canarios?

Wendy Fuentes: Sin duda, todas y cada una de las historias que contamos en `Ponte al Día´ son gratificantes. Primero porque las visibilizamos, las contamos. Y segundo porque de alguna manera estamos poniendo nuestro granito de arena en servir de altavoz de algunas denuncias o necesidades que tienen los canarios y canarias. Nos ha pasado en varias ocasiones que muchas personas que han recurrido a 'Ponte al Día' han tenido respuestas por parte de las administraciones, por parte de asociaciones y, sobre todo, soluciones a algún problema que estén viviendo. Solo con eso, sin duda, nosotros ya cumplimos nuestra función y está más que justificado cada segundo de 'Ponte al Día'. Solo con servir de altavoz de muchas necesidades de gente ya está más que justificado nuestro trabajo diario y, sobre todo, nuestro compromiso con la gente. Y quiero destacar, que para nosotros es muy importante la labor de acompañamiento que hacemos a diario. Hay que contemplar y hay que entender que el entretenimiento también es fundamental para acompañar a la gente, porque hay mucha soledad no deseada en el Archipiélago y nos ha pasado que mucha gente nos agradece abrir esta ventana a diario porque sienten compañía gracias a nosotros y, de alguna manera, nos hacen sentir partícipes e incluso nos sienten como familia. Puedo decir de corazón que esto nos inspira y nos empuja en nuestra entrega diaria.

Mirando al futuro, y con la energía de estos 800 programas a la espalda, ¿qué retos se plantean para lo que queda de temporada?

El reto es mantener la confianza que los canarios depositan en un programa como `Ponte al Día´. Parece una tarea fácil, ¡pero no lo es en absoluto! Llevamos ochocientos programas y cinco temporadas, y detrás de esas cifras hay mucho trabajo, esfuerzo y dedicación de todos los que hacemos posible este espacio.

Wendy Fuentes: Celebrar 800 mañanas en directo es la confirmación de que los canarios nos han abierto la puerta de su casa. El reto ahora está en no defraudar a esas familias que nos ven cada día y en seguir encontrando motivos para que nos dejen quedarnos en su salón por más temporadas... ¡A ver qué se nos ocurre en esta entrega nº 800 para que no quieran cerrar esa ventana! (risas).

Pedro Machín: Ojalá podamos continuar así ochocientos programas más, siempre con nuestra premisa por delante; informar, entretener, acompañar y, en definitiva, poner al día a todos los canarios. Por eso, este viernes 27 de febrero, a partir de las doce del mediodía, queremos que la audiencia siga ahí. No hay mejor forma de celebrarlo que compartiendo con nosotros ese ratito de directo, como siempre, en Televisión Canaria.