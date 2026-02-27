Alta cocina frente al Atlántico: El chef Juanlu Fernández protagoniza esta edición de GastroLovers en Spring Hotels.

El próximo 14 de marzo de 2026, el restaurante Jarea del Spring Arona Gran Hotel será el escenario de una velada gastronómica excepcional con motivo de una nueva edición de Spring GastroLovers, el ciclo culinario con el que Spring Hoteles reafirma su compromiso con la alta gastronomía y las experiencias de calidad.

En esta ocasión, y en línea con la apuesta de la cadena hotelera por ofrecer propuestas de primer nivel tanto a sus huéspedes internacionales como al público residente en la isla, el evento contará con un invitado de excepción: Juanlu Fernández, chef y propietario del prestigioso restaurante Lú Cocina y Alma, distinguido con dos Estrellas Michelin y dos Soles Repsol.

La cita promete una experiencia sensorial única que une el talento de uno de los chefs más influyentes del panorama gastronómico español con el privilegiado entorno del restaurante Jarea, cuyas espectaculares vistas al océano Atlántico convierten el espacio en el marco perfecto para un encuentro donde alta cocina, paisaje y emoción se dan la mano.

Juanlu Fernández: excelencia, raíces y vanguardia

Juanlu Fernández (Jerez de la Frontera, España) es uno de los nombres imprescindibles de la gastronomía española contemporánea. Su cocina se sustenta en una sólida trayectoria en la alta restauración y en una filosofía culinaria que rinde culto al producto, al clasicismo bien entendido y a una interpretación personal del recetario tradicional andaluz.

Formado desde muy joven en cocinas de primer nivel, Juanlu desarrolló una parte fundamental de su carrera durante más de diez años al frente del proyecto gastronómico de Ángel León en Aponiente, una etapa clave que marcó su evolución profesional. En 2017 decide dar forma a su propio sueño con la apertura de Lú Cocina y Alma en Jerez de la Frontera, un proyecto que en tiempo récord se ha convertido en un referente nacional e internacional.

Entre los reconocimientos que avalan su trayectoria destacan las dos Estrellas Michelin y los dos Soles Repsol obtenidos con Lú Cocina y Alma, consolidándolo como uno de los grandes exponentes de la alta cocina en España. Asimismo, en la última edición de The Best Chef Awards 2025, Juanlu Fernández fue distinguido con dos Cuchillos, situándose entre los chefs más influyentes y creativos del panorama gastronómico internacional.

Su restaurante ha sido reconocido como uno de los mejores de Europa gracias a una propuesta que fusiona con maestría la técnica clásica francesa con los productos y sabores del sur de España. La cocina de Juanlu se define a menudo como una “vanguardia de retaguardia”: una mirada contemporánea que recupera la tradición, la depura y la proyecta hacia el futuro con rigor, sensibilidad y una marcada identidad propia.

Spring GastroLovers: alta gastronomía frente al mar

Spring GastroLovers, celebrado en el Arona Gran Hotel, se ha consolidado en los últimos años como una de las propuestas gastronómicas más esperadas del calendario culinario de Canarias. El ciclo ofrece experiencias exclusivas en formato de cena degustación, acompañadas de maridajes cuidadosamente seleccionados y concebidas para disfrutar de la alta cocina en un entorno privilegiado frente al mar.

En ediciones anteriores, Spring GastroLovers ha contado con la participación de reconocidos chefs como Pepe Solla, Macarena de Castro, Borja Marrero, Rubén Cuesta o Braulio Simancas, reforzando su posicionamiento como una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía de autor en las islas.

Detalles del evento Fecha: sábado, 14 de marzo de 2026 Lugar: Restaurante Jarea, Spring Arona Gran Hotel (Tenerife) Chef invitado: Juanlu Fernández (Lú Cocina y Alma — 2 ★ Michelin | 2 Soles Repsol) Experiencia: Menú degustación exclusivo con maridaje Reservas en: https://springhoteles.com/arona-gran-hotel-tenerife/gastronomia/gastrolovers/

Sobre Spring Hoteles y Arona Gran Hotel

El Spring Arona Gran Hotel, ubicado en Los Cristianos (Tenerife Sur), es un establecimiento de referencia en el segmento de turismo adulto, reconocido por su apuesta constante por experiencias diferenciadoras que combinan bienestar, gastronomía y entorno.

El restaurante Jarea se ha consolidado como un escenario privilegiado para la celebración de eventos culinarios de alto nivel, donde la gastronomía de autor se integra con la experiencia vacacional, el producto local canario y la colaboración con chefs de prestigio nacional e internacional.