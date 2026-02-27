Canarias defiende sus medidas de atención y apoyo a las víctimas tras el crimen de violencia vicaria de Arona

El crimen cometido la semana pasada en Arona —un hombre mató a machetazos a su hijo de 10 años y dejó en estado crítico a su mujer— marcó un debate sobre la atención y prevención de la violencia machista en la comisión del Parlamento de Canarias de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud celebrada en la mañana del 27 de febrero.

La sesión arrancó con un minuto de silencio en memoria de la menor fallecida al que se sumaron todos los miembros de la Cámara. A raíz de la tragedia, el primer punto del orden del día, que aglutinó la mayor parte del tiempo de la junta, surgió de la petición de la diputada del grupo Nacionalista Canario, Cristina Calero, a la consejera Candelaria Delgado sobre las acciones de prevención y lucha en materia de violencia de género que se están llevando a cabo.

Calero expuso la necesidad de realizar esta comparecencia respaldándose en los datos de víctimas de violencia machista de lo que va de año —10 mujeres y dos niños—, así como en las 113 mujeres asesinadas el año pasado. De igual manera, recordó que, actualmente, hay 6609 casos activos de esta índole en Canarias, de las que 791 están clasificadas como riesgo alto.

No son cifras, son personas con nombres y apellidos Cristina Calero — Diputada parlamentaria del Grupo Nacionalista Canario

De igual manera, la nacionalista situó el foco en la percepción de los jóvenes sobre este tipo de crímenes, destacando que, según datos del último barómetro de juventud, el 10% de los varones encuestados considera la violencia de género un invento ideológico, el 49% de los jóvenes cree que la lucha por la igualdad les perjudica y el 30% de las mujeres del Sistema VioGen tienen entre 18 y 30 años. Finalmente, propone educar a los jóvenes frente a los algoritmos: "No puede ser que TikTok sea la herramienta de divulgación favorita entre los jóvenes", comenta.

La consejera Delgado nombró todos los servicios que tienen las víctimas a su disposición, de los que destacó el sistema de atención inmediata —que ha pasado de estar compuesto por 8 técnicas a 14 para garantizar el apoyo psicológico de las trabajadoras y mejorar las rotaciones—; el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), que garantiza hasta 96 horas de acogida sin necesidad de denuncia previa cuando se requiere una medida de protección urgente; los Centros de Acogida Inmediata (CAI), con estancia máxima de 15 días para hijos y personas dependientes al cargo de la víctima; los pisos tutelados que buscan facilitar la transición a la vida autónoma mediante el apoyo social, psicológico y formativo o el Servicio de Intervención Especializada (SIAM), que ofrece orientación contemplando las necesidades específicas de las víctimas.

No se trata de simples recursos, si no de una red completa que acompaña desde la emergencia hasta la recuperación Candelaria Delgado — Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

Finalmente, a nivel económico, la consejera declaró que la partida presupuestaria destinada al Instituto Canario de Igualdad para sostener estos recursos se distribuye entre los distintos Cabildos insulares, con una financiación total de más de 8 millones de euros. También recordó la existencia de las ayudas de pago único para mujeres víctima de violencia de género con especiales dificultades laborales, que contaron con 240 beneficiarias el año pasado.

Sobre el ámbito monetario giró la intervención de la diputada Elena Máñez. La socialista denunció la existencia de "50 proyectos que no se pusieron en marcha hasta noviembre" —se plantearon en enero— "debido a un colapso en la justificación de los fondos procedentes del Pacto de Estado". Esto generó que, de la financiación nacional, "quedaron 3 millones de euros en 2024 que no se pudieron invertir" por esta cuestión.

Su intervención finalizó matizando que no ha sido convocada la comisión de coordinación del sistema canario de prevención de la violencia de género, "principal instrumento para coordinar las políticas" en esta materia, "no ha sido convocado desde 2023" —año en el que se aprueba el decreto— "hasta el pasado 11 de noviembre".

¿Qué más tiene que pasar en Canarias para que se apliquen todos los instrumentos disponibles? Elena Máñez — Diputada parlamentaria del Grupo Socialista Canario

Ante las acusaciones de la diputada Máñez, defiende que fue un problema de justificación "que venía desde la anterior legislatura" y que "nunca peligraron los fondos por parte del Estado". "Lo que hizo este gobierno fue arreglarlo y corregirlo, y hoy está todo actualizado y organizado", añadió. A este respecto, afirmó que el Ministerio de Igualdad "les ha felicitado" y que Canarias "va a presentar cómo ha elaborado su sistema de justificación" en una próxima formación estatal "para presentarlo a todas las Comunidades Autónomas como referencia".

No se ha dejado de justificar ni un euro, ni hay desatención ninguna hacia las víctimas Candelaria Delgado — Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

En lo relativo a lo denunciado por la diputada nacionalista, puso en valor la figura de los agentes de igualdad que realizan formaciones en los centros educativos del Archipiélago, así como en la formación que se imparte al profesorado para prevenir la violencia machista en el alumnado: "Es el primer paso necesario para cambiar la situación". Finalmente, sobre el entorno digital recordó dos herramientas que se están llevando a cabo en la actualidad: el programa Bicácaro, que trabaja en colegios e institutos "para fomentar las relaciones igualitarias y prevenir agresiones" y, por otro lado, la realización de campañas de sensibilización "enfocadas en riesgos reales" como la prevención de la trata y la explotación sexual vinculada a plataformas y redes, dirigido a la población joven.