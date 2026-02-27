Canarias activa la alerta por fenómenos costeros y prealertas por viento, lluvia de barro y nieve ante la llegada de una borrasca

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros en El Hierro, La Gomera y La Palma, así como en el norte y oeste del resto de las islas del Archipiélago, a partir de este miércoles 25 de febrero. Además, se ha activado la prealerta por mala mar en las vertientes sur y este de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

La decisión se adopta ante la previsión de un empeoramiento significativo del estado del mar y la llegada de una borrasca que traerá consigo lluvias, fuertes rachas de viento, calima y posibles nevadas en las cumbres de Tenerife.

Oleaje de hasta cinco metros y viento del norte

Según la previsión facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera la entrada de viento de componente norte a partir de la tarde del miércoles, inicialmente en el canal marítimo entre La Gomera y Tenerife y, posteriormente, extendiéndose al conjunto del Archipiélago.

Este flujo provocará un deterioro del estado de la mar, con olas que podrían alcanzar los cinco metros de altura y periodos de oleaje en torno a los 18 segundos, lo que incrementa la peligrosidad en costas, muelles y zonas de baño.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias ha activado el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Prealertas por viento, lluvia, calima y nieve

Además de la alerta costera, el Gobierno mantiene la prealerta por calima y ha declarado nuevas prealertas por viento en todo el Archipiélago; por lluvias (11.00 horas del 26 de febrero) en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote; y por nevadas en las cumbres de Tenerife.

Las rachas de viento podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas y de interior de todas las islas, incluida La Graciosa. Este fenómeno puede generar incidencias en carreteras, desprendimientos de objetos y afecciones puntuales en infraestructuras.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que afecten principalmente a las zonas altas del norte de Tenerife y Gran Canaria, así como a Fuerteventura y Lanzarote. No se descarta la aparición de tormentas en estas dos últimas islas, donde podrían registrarse episodios de granizo menudo.

La borrasca vendrá acompañada de polvo en suspensión procedente del continente africano, lo que podría dar lugar a lluvia de barro, un fenómeno habitual cuando coinciden precipitaciones con intrusiones de calima.

En las cumbres de Tenerife, por encima de los 1.800 metros de altitud (3.00 horas del 26 de febrero), se prevé la posibilidad de nevadas.

Recomendaciones ante la mala mar

Las autoridades autonómicas insisten en la importancia de adoptar medidas de autoprotección, especialmente en el litoral. Se recomienda no situarse en muelles, escolleras ni zonas próximas al mar, ya que el oleaje puede sorprender y arrastrar a personas con facilidad.

Asimismo, se aconseja aplazar actividades náuticas, deportivas o recreativas previstas para estos días y evitar el baño en playas apartadas o sin vigilancia.

El Gobierno recuerda que la combinación de mar de fondo y viento fuerte puede generar situaciones de riesgo incluso en zonas aparentemente tranquilas.

Precauciones por viento y lluvias

Ante la previsión de rachas intensas, se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos por carretera ante la posible presencia de obstáculos en la vía. También es conveniente retirar de balcones, azoteas y ventanas cualquier objeto susceptible de caer a la calle.

Se desaconseja permanecer cerca de edificaciones en construcción o en mal estado, así como de andamios, grúas, vallas publicitarias o letreros luminosos que puedan verse afectados por el viento.

En caso de lluvias intensas, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios en coche. Si resultan imprescindibles, se debe mantener la distancia de seguridad, moderar la velocidad y circular preferentemente por vías principales, evitando pistas forestales y carreteras secundarias.