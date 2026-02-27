Canarias fortalece la protección social de los canarios en el exterior con una nueva convocatoria de ayudas

El Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) una nueva convocatoria de ayudas destinadas a canarios y sus descendientes residentes en el exterior, con el objetivo de reforzar la protección social de la ciudadanía canaria fuera del Archipiélago y apoyar especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Como novedad, la convocatoria de este año contempla la ampliación del cupo en Venezuela con 500 tarjetas adicionales de alimentos y medicamentos respecto a 2025, alcanzando un total de 6.291 personas beneficiarias en tarjetas de alimentos y de 4.033 personas beneficiarias de tarjetas de medicamentos. Una medida orientada a dar respuesta al aumento de las necesidades detectadas entre la comunidad canaria en el país.

De la misma forma, la convocatoria contempla, además, ayudas dirigidas a personas emigrantes canarias residentes en Venezuela, mayores de 65 años, que se encuentren en situación de necesidad y no perciban prestaciones económicas por ancianidad, incapacidad o de carácter asistencial. El objetivo es garantizar su acceso a la prestación de asistencia sanitaria y contribuir a equiparar la cobertura que reciben con las prestaciones del Sistema Canario de Salud, incluyendo atención ambulatoria especializada, asistencia hospitalaria y cobertura farmacéutica, en los términos establecidos en el convenio suscrito entre la Fundación España Salud y el Gobierno de Canarias.

El refuerzo

El director general de Emigración, José Téllez, señaló que "este refuerzo permite llegar a más familias y reafirma el compromiso del Gobierno de Canarias con nuestros ciudadanos en el exterior, especialmente con quienes atraviesan mayores dificultades, garantizando un apoyo real y cercano". En el marco de esta convocatoria, la Dirección General de Emigración ha habilitado tres puntos de entrega presencial de solicitudes en Caracas: la sede del Hogar Canario de Caracas y en la sede de la Fundación de Emigrantes Canarios (Fecan), desarrollada por la Federación de Entidades Canarias en Venezuela (FEDECANARIAS) y en la Delegación del Gobierno de Canarias en la capital venezolana.

Para asegurar el correcto desarrollo del procedimiento, la Dirección General ha mantenido una reunión de coordinación con las principales entidades canarias en Caracas, entre ellas Amigos del Garoe, Hogar Canario de Caracas, Club Archipiélago Canario, Asogomera, Amigos Virgen del Pino, FECAN, Asocandelaria y FEDECANARIAS. Asimismo, desde el área de Emigración del Ejecutivo canario se mantiene comunicación directa con el conjunto de entidades canarias en el país, consideradas "agentes fundamentales para la gestión y el alcance de estas ayudas".

Los encuentros

Durante los encuentros previos a la convocatoria, se ha trasladado a las asociaciones que podrán continuar desarrollando su labor habitual de acompañamiento, orientación y apoyo a los solicitantes, colaborando en la recopilación de documentación y en la cumplimentación de las solicitudes, que posteriormente deberán presentarse de forma presencial en los puntos habilitados. Asimismo, aclarar que también existen mecanismos para garantizar el procedimiento en el caso de los solicitantes de las tarjetas de alimentos y medicamentos con movilidad reducida.

El director general de Emigración, José Téllez, insistió que "las entidades canarias en el exterior son un pilar esencial para llegar a nuestra gente. Su implicación permite que estas ayudas sean más eficaces y que ningún canario o descendiente quede atrás".

Con esta convocatoria, el Gobierno de Canarias refuerza su política de atención a la emigración y reconoce el papel clave del movimiento asociativo en el bienestar y la protección social de la comunidad canaria en el exterior.