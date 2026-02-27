Canarias y Japón refuerzan su unión con un futbolista de la UD Las Palmas en una celebración con motivo del cumpleaños del emperador Naruhito

Los orígenes de la relación entre Japón y España datan de siglos atrás. Veintidós años después de la llegada de la expedición de Fernando Magallanes a Filipinas en 1521 dio comienzo el bautizado como ‘siglo ibérico’ de Japón (1543-1634), en el que el comercio entre hispanos y nipones fue especialmente intenso.

Casi 400 años después, la sala Alegranza del Palacio de Congresos de Las Palmas de Gran Canaria acogió ayer una recepción con motivo del 66 cumpleaños del emperador Naruhito. Ofrecida —como ya es tradición— por el cónsul nipón en la Isla, Shinji Yamada, la jornada celebró que el vínculo entre Archipiélagos atraviesa un momento especialmente fructífero.

Así lo remarcaron las autoridades asistentes: el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, y el concejal de Presidencia, Modernización y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola.

El añadido destacado de la jornada fue la presencia del nuevo fichaje invernal de la Unión Deportiva Las Palmas, Taisei Miyashiro, acompañado del director deportivo del conjunto amarillo, Luis Helguera.

Vínculo entre Archipiélagos

La sala Alegranza del Auditorio Alfredo Kraus estuvo repleta de muestras de la estrecha relación que mantiene Canarias con el territorio nipón. Bajo el lema Japón y Canarias: culturas hermanadas, el espacio estuvo poblado de diversos estands que sirvieron de escaparate para la multitud de proyectos fruto del vínculo entre Archipiélagos, como una selección de distintas ilustraciones de estilo japonés realizadas por el artista canario Daniel Naranjo, conocido en redes sociales como Danihace.

De igual manera, figuraron una serie de sellos tradicionales tallados en madera de cada una de las ocho Islas, que formaron parte de la iniciativa llevada por el Gobierno autonómico a la Exposición Universal de Osaka 2025.

Los lazos gastronómicos entre Canarias y el país del sol naciente también tuvieron una amplia presencia, contando con una degustación de los distintos vinos de la tierra que se exportan al territorio asiático. La oferta culinaria no culminó ahí, pues los asistentes disfrutaron de un cóctel de cocina japonesa elaborado con productos como el atún japonés que, actualmente, ya se puede adquirir en supermercados grancanarios.

Show de cocina

La isla de Okinawa tuvo su espacio propio —recordando la visita del Gobierno de Canarias a la región en julio— con una cata de sake tradicional. La guinda del pastel la puso la chef teldense Inés Pulido, que realizó un espectáculo de showcooking de sushi al estilo tradicional, tras haber recibido formación específica en su paso por el territorio nipón.

El acto comenzó tras el habitual recibimiento del cónsul Yamada a los asistentes, entre los que se contaban representantes del sector militar, de los cuerpos policiales y Guardia Civil, de administraciones civiles y miembros de la comunidad japonesa afincada en Gran Canaria. Los focos recayeron sobre el delantero de la Unión Deportiva Miyashiro, que pudo disfrutar del evento y conocer de primera mano la relación entre su territorio de acogida y natal.

Yamada inauguró los discursos institucionales, poniendo el acento en la importancia de reforzar la colaboración entre ambas regiones: «Este último año, hemos visto cómo la distancia entre Japón y Canarias se acorta». El diplomático recordó la visita de la delegación del Gobierno de Canarias al Archipiélago asiático, subrayando la presencia canaria en la expo del año pasado. El discurso tuvo como nota divertida la presentación de Miyashiro, en la que expresó el apoyo de la comunidad japonesa al equipo amarillo e instó a los presentes «a ir al campo» a animar al equipo. «Canarias son Islas de gente que se atreve a dar el paso», concluyó.

Sectores de colaboración

Por su parte, el concejal Spínola —primero de los invitados en intervenir— dedicó gran parte de su discurso al recorrido histórico de la unión entre las regiones, destacando el papel histórico de la bahía de las Isletas en la globalización, la presencia japonesa en Las Palmas de Gran Canaria en el siglo XX y el cambio en las relaciones comerciales con el paso de los años: «En los 70, ya había 400 residentes japoneses en Las Palmas de Gran Canaria».

El viceconsejero Caraballo valoró la actuación del cónsul en el poco tiempo que lleva y afirmó que lideró la misión del Archipiélago en territorio asiático, traducida en alianzas universitarias, exportación de producto y colaboración en sectores como el audiovisual —con el primer videojuego siendo desarrollado por canarios y nipones—. «Se puede abrir una ventana de oportunidad en la relación de Japón y Canarias con el continente africano», sentenció.

El presidente Morales dedicó sus palabras a las similitudes existentes entre ambos territorios, marcados por la insularidad, para luego poner el foco en los sectores en los que colaboran, como la lucha contra el cambio climático, el estudio oceánico y el turismo sostenible: «Se abre un océano de proyectos que estamos abordando en común».

Finalmente, el delegado Pestana enfatizó en la complementariedad de los sectores productivos de España y Japón y aseguró que las relaciones comerciales no paran de crecer. De igual manera, recordó el movimiento artístico del japonismo en Europa, que tuvo su sede en Barcelona durante el siglo XIX, y los lazos científicos que unen La Palma y el territorio asiático en materia de astronomía. Como conclusión —y a modo de curiosidad—, se atrevió a pronunciar unas palabras en japonés.