Cielos poco nubosos, calima en retirada y alisio fuerte este sábado en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Canarias una jornada de cielos poco nubosos en general, con calima en altura que irá remitiendo desde primeras horas del día y un alisio fuerte que dejará rachas muy intensas en varias zonas del Archipiélago.

No se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías de las islas centrales, especialmente en las vertientes norte. Las temperaturas tenderán a descender, salvo en zonas de cumbre donde apenas variarán.

El viento será uno de los protagonistas de la jornada. Soplará del norte o nordeste con intensidad fuerte y rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres expuestas. En La Gomera podrían superarse los 90 kilómetros por hora durante la primera mitad del día, siendo menos probable en el resto de islas.

En el mar se espera viento del norte o nordeste de fuerza 5 a 7, ocasionalmente 8, con fuerte marejada o mar gruesa. Habrá mar de fondo del nordeste con olas de entre 3 y 4 metros en las islas occidentales, disminuyendo progresivamente. En las orientales, el mar será del noroeste con olas de 1 a 2 metros.

Previsión por islas

Lanzarote

Intervalos nubosos en el norte y calima en niveles altos en retirada. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso, más acusado en el sur. Rachas muy fuertes en el sureste.

Arrecife: 16ºC / 22ºC.

Fuerteventura

Poco nuboso con intervalos matinales en el norte. Calima remitiendo. Máximas en ligero descenso, especialmente en el oeste. Rachas fuertes en la mitad sur.

Puerto del Rosario: 16ºC / 23ºC.

Gran Canaria

Nubosidad en el norte con probables lluvias débiles en medianías. Calima en retirada. Mínimas en ligero descenso y máximas sin grandes cambios. Rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, con posibilidad de alcanzar los 90 km/h de forma puntual.

Las Palmas de Gran Canaria: 18ºC / 22ºC.

Tenerife

Intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales en medianías del noreste. Descenso de máximas en zonas del sur. Rachas muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, con posibilidad de superar los 90 km/h.

Santa Cruz de Tenerife: 17ºC / 22ºC.

La Gomera

Intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales. Rachas muy fuertes que podrían superar los 90 km/h en vertientes expuestas y cumbres.

San Sebastián de La Gomera: 18ºC / 22ºC.

La Palma

Nubosidad en el norte con lluvias débiles ocasionales en medianías del noreste. Máximas en ligero descenso. Rachas fuertes en vertiente noroeste y extremo sur.

Santa Cruz de La Palma: 17ºC / 21ºC.

El Hierro

Intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles ocasionales. Rachas muy fuertes en vertientes sureste, noroeste y zonas altas, con posibilidad de alcanzar los 90 km/h.

Noticias relacionadas