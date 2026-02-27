Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las consecuencias de la DANA en el tráfico aéreo en Canarias: "Las tripulaciones solicitan continuos desvíos para evitar los núcleos tormentosos"

Aena informa de la cancelación de dos vuelos en La Gomera y desvíos a Tenerife Sur y Fuerteventura debido al mal tiempo que afecta al Archipiélago

José Pérez Curbelo

Aránzazu Fernández

Las consecuencias de la Dana que afecta a Canarias también han llegado al tráfico aéreo en las islas.

Un total de cinco vuelos han sido desviados o cancelados el jueves y viernes en el Archipiélago, según la información facilitada por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

De ese modo y debido a la meteorología adversa, en la jornada de este viernes, 27 de febrero, se han cancelado dos vuelos en el aeropuerto de La Gomera con destino a Tenerife Norte y Gran Canaria, respectivamente.

Asimismo, una aeronave que cubría la ruta Sevilla-Gran Canaria ha sido desviado al aeropuerto de Tenerife Sur y otro vuelo que cubría la ruta entre Bristol (Reino Unido) y Tenerife Sur ha sido desviado a Fuerteventura.

En lo que respecta a la jornada de ayer jueves, un avión del enlace Madrid-Tenerife Norte tuvo que aterrizar en Tenerife Sur por el mal tiempo.

Niebla y núcleos tormentosos

Por su parte, la cuenta de X @controladores, de Controlados Aéreos, informó la pasada jornada de operaciones “frustradas” en el aeropuerto de Tenerife Norte debido a la niebla, por lo que se tuvieron que activar “procedimientos de baja visibilidad y demoras por seguridad”

Además, @controladores señaló ayer que muchos vuelos desviados de sus rutas establecidas en Canarias a causa de núcleos tormentosos”, lo que llevó consigo que las tripulaciones solicitaran “continuos desvíos para evitarlos”.

