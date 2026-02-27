Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuidado con los SMS: el Servicio Canario de la Salud advierte sobre fraude en la renovación de la tarjeta sanitaria

El Instituto Nacional de Ciberseguridad ya ha alertado sobre intentos de fraude similares en España, por lo que el Servicio Canario de la Salud insiste en no responder a los SMS sospechosos

Aitana Solera

El Servicio Canario de la Salud (SCS), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha advertido este viernes que no tiene activa ninguna campaña para solicitar la renovación de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) a través de mensajes de texto, después de detectarse un aumento de consultas por parte de usuarios que han recibido SMS fraudulentos.

SMS sobre la tarjeta sanitaria en Canarias: qué dice el mensaje fraudulento

Según ha informado la Dirección General de Relaciones Externas e Inspección, a través de las Unidades Tramitadoras de la TSI, varios centros de salud de Atención Primaria han comunicado la llegada de mensajes en los que se indica a los destinatarios que «su tarjeta sanitaria debe renovarse antes de marzo de 2026 conforme a la nueva normativa». En el mismo texto se insta a solicitar una “nueva tarjeta” mediante un enlace acortado.

Modelo de la tarjeta sanitaria.

Modelo de la tarjeta sanitaria. / La Provincia

Sanidad aclara que estos mensajes son falsos y forman parte de una campaña de ‘smishing detectada a nivel nacional. Este tipo de fraude consiste en la suplantación de organismos oficiales —en este caso, la imagen del Sistema Nacional de Salud— para redirigir a las víctimas a páginas web fraudulentas con el fin de obtener datos personales e incluso información bancaria.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ya ha alertado de intentos similares relacionados con la tarjeta sanitaria en distintos puntos del país.

El Servicio Canario de la Salud no pide renovar la TSI por SMS

Desde la Consejería de Sanidad recuerdan que el Servicio Canario de la Salud no solicita la renovación ni la actualización de la Tarjeta Sanitaria Individual mediante SMS ni a través de enlaces acortados, y subrayan que nunca se pedirán datos bancarios para realizar este trámite.

Ante la recepción de este tipo de mensajes, las autoridades sanitarias recomiendan no responder, no facilitar información personal y eliminar el SMS

