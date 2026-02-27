La DANA en Canarias deja rachas de viento de 127 kilómetros por hora, caída de árboles y carreteras cerradas por desprendimientos
El viento alcanzó los 127 kilómetros por hora en Izaña (Tenerife), el mayor dato de todo el país. Canarias está en alerta por fenómenos costeros y Gran Canaria y las islas de la provincia occidental, en alerta por viento
Los efectos de la DANA que afecta desde ayer jueves a Canarias han dejado ya consecuencias en distintos puntos del Archipiélago.
Toda Canarias está en alerta por fenómenos costeros y Gran Canaria y las islas de la provincia occidental, en alerta por viento, decretadas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Además, hay avisos por tormenta, lluvia y calima.
Izaña (Tenerife) registró ayer rachas de viento de 127 kilómetros por hora (15.40 horas), las de mayor intensidad de toda España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Por la noche, en Candelaria, la Aemet anotó 105 km/h (22.50 horas) y en Alto Igualero (Vallehermoso, La Gomera), 104 km/h.
En la provincia occidental la mayor racha fue 89 km/h en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), a las 22.20 horas.
Incidencias en Santa Cruz de Tenerife
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha informado en la mañana de este viernes de las incidencias que han tenido lugar en la capital tinerfeña, sobre todo, como consecuencia del viento:
- Caída de un árbol de grandes dimensiones en la c/ Pablo Picasso, que afectó a 4 vehículos.
- Caída de una rama en c/ Rebolado en Valleseco que hizo desprenderse un muro en zona de escaleras y acceso a una vivienda.
- Caída al suelo de un semáforo en c/ Álvarez de Lugo
- Plancha metálica descolgada en edificio de avenida Bélgica
- Un cable de alumbrado que se descolgo en una vía del barrio de La Salud
- Desplazamientos de contenedores
Por otro lado, el Servicio de Parque y Jardines de Santa Cruz de Tenerife ha comenzado a balizar y cerrar algunas zonas verdes, plazas y parques de la ciudad donde hay arbolado de gran envergadura. Se trata de una acción preventiva para evitar posibles accidentes por caídas de ramas o árboles debido al viento y las previsiones: Parque García Sanabria, San Francisco, Plaza del Príncipe, Secundino Delgado, La Estrella, Parque Manuel castañuelas, Las Mesas, La Granja, Don Quijote y Palmetum.
Incidencias en Gran Canaria
Fuertes rachas de viento han tumbado este viernes, 27 de febrero, un árbol de gran tamaño sobre una carretera de la zona de San Juan, en el municipio grancanario de Santa María de Guía. Los operarios han cortado las ramas y el tronco que han cubierto parte de la vía y que impedía la circulación de vehículos. Gran Canaria y las islas occidentales está en alerta por viento.
El servicio de carreteras del Cabildo de Gran Canaria ha cerrado varias carreteras por desprendimientos.
