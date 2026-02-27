La DGT activa 33 nuevos radares en once comunidades, uno de ellos en Gran Canaria y otro en Tenerife
La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha nuevos radares en Canarias como parte de un plan nacional para controlar la velocidad en las carreteras españolas
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en funcionamiento este viernes 33 nuevos radares fijos y de tramo en carreteras de once comunidades autónomas, entre ellas Canarias, dentro del plan nacional que prevé instalar 122 nuevos puntos de control de velocidad antes de finalizar 2026.
De los dispositivos previstos para 2025, ya se han activado 106, mientras que el resto se instalarán progresivamente a lo largo del próximo año. En esta nueva fase entran en servicio 20 radares fijos y 13 de tramo distribuidos en vías convencionales y de alta ocupación.
Dos nuevos radares en Canarias
En el Archipiélago, los nuevos controles se ubican en Gran Canaria y Tenerife. En la isla grancanaria se ha activado un radar fijo en la GC-20, en el punto kilométrico 2+700, así como un radar de tramo en la GC-23, entre los puntos kilométricos 1+480 y 4+030.
En Tenerife, el nuevo dispositivo está situado en la TF-1, en el punto kilométrico 76+940.
Reparto por otras comunidades
Además de Canarias, los nuevos radares se han instalado en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia, entre otras.
Todos los nuevos puntos de control están señalizados en la vía y publicados en la página web oficial de la DGT. Además, sus ubicaciones han sido facilitadas a los operadores de navegación para que puedan incorporarlas a los sistemas GPS.
Un mes de aviso antes de multar
Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que superen el límite de velocidad en estos tramos recibirán una carta informativa como advertencia. Transcurrido ese periodo, las infracciones se sancionarán con la correspondiente multa.
Desde la DGT recuerdan que el objetivo de estos controles no es únicamente reducir el número de accidentes mortales, sino también disminuir la gravedad de las lesiones en caso de siniestro. “Está demostrado que a mayor velocidad, más difícil es reaccionar a tiempo y más graves son las consecuencias”, subraya el organismo.
