Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tiempo AEMET CanariasHomicidio LanzaroteSucesosPedriQuevedoLoteríasPlanes Ocio Gran Canaria
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  2. La DGT lo hace oficial: el carné de conducir cambia en Canarias y afectará a quienes se lo saquen a partir de 2026
  3. Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
  4. Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
  5. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  6. Multado con 200 euros por esta práctica tan habitual al dejar a los niños en el colegio: la Guardia Civil sanciona a los conductores canarios
  7. La Primitiva deja más de un millón y medio de euros en Canarias
  8. La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria

El potaje meteorológico de mal tiempo por una dana mantiene en alerta a Canarias

El potaje meteorológico de mal tiempo por una dana mantiene en alerta a Canarias

DIRECTO | El potaje meteorológico de mal tiempo por una dana mantiene en alerta a Canarias

DIRECTO | El potaje meteorológico de mal tiempo por una dana mantiene en alerta a Canarias

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias

La parodia de “Ni Borracho” de Quevedo que se hace viral al retratar la realidad social de Canarias

La República Árabe Saharaui cumple medio siglo sin paz a la vista

La República Árabe Saharaui cumple medio siglo sin paz a la vista

Isaías Barreñada, doctor en Relaciones Internacionales: «Los jóvenes saharauis nunca aceptarán una solución injusta»

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Fundación Moeve abre la tercera edición de sus premios para impulsar una transición ecológica justa

Fundación Moeve abre la tercera edición de sus premios para impulsar una transición ecológica justa
Tracking Pixel Contents