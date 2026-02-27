La Guardia Civil y la DGT lo advierten a los conductores: la actitud al volante es clave para garantizar la seguridad en las carreteras canarias
La seguridad vial depende tanto de cumplir las normas como de una actitud responsable al volante
La Guardia Civil junto a al Dirección General de Tráfico se han encargado de recordar a los conductores que "la actitud al volante es tan importante como respetar las normas". Es fundamental que los conductores tengan en cuenta este factor, ya que es importante para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto de España.
Las pautas que deben seguir los conductores
"La palabra civismo se asocia en nuestros días al conjunto de valores que permiten a las personas compartir un espacio común respetando las normas de convivencia. En el tráfico, las reglas están escritas, pero la actitud es, muchas veces, tan importante como las leyes. Una cosa está clara, si cumples este decálogo, estarás apostando por tu seguridad y la del resto de usuarios", explica la DGT.
- Conocer y cumplir la normativa
- Estar 100% concentrado en la conducción
- Ser respetuoso con el resto de usuarios
- Evitar las conductas agresivas al volante
- Ser empático
- Tener conciencia sostenible
- Proteger a los usuarios más vulnerables
- Practicar la conducción preventiva
- Intentar dar la mejor versión al volante
- Cada conductor debe ser consciente de sus limitaciones
Una buena conducción
La seguridad es el principal objetivo de la seguridad, y para garantizar la máxima posible, establecen normas de tráfico, mejoran las vías para asegurar que las carreteras estén en buen estado. Sin embargo, los conductores también deben de poner de su parte y deben llevar la documentación obligatoria en el vehículo (ITV y permiso de circulación). También respetar las normas establecidas para todos los conductores y no realizar adelantamientos indebidos o mantener la velocidad adecuada en todo momento. Y adecuar la circulación a las condiciones adecuadas.
Por otro lado, se debe garantizar la fluidez del tráfico y, para ello, se deben conocer tanto las normas y señales como saber adaptarse a las características del vehículo y adoptar en todo momento una actitud segura al volante, ya que la vía pública es un espacio compartido por miles de conductores y hay que respetarse.
La comodidad se consigue gracias a la seguridad y la fluidez. No obstante, los conductores puedes generar su propia comodidad utilizando "los mandos del vehículo y reglar correctamente el asiento para que puedan llevar una posición cómoda y que les permita acceder a todos los instrumentos del vehículo con comodidad y seguridad".
