HPS y la Universidad Fernando Pessoa firman un convenio estratégico para la formación de médicos

Hospital Perpetuo Socorro (HPS) y la Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC) han firmado un convenio de colaboración que consolida la alianza estratégica entre ambas instituciones, tras la acreditación de HPS como Hospital Universitario por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias hace unos meses. Este acuerdo marca un hito en la sanidad privada del Archipiélago y refuerza el compromiso de ambas entidades con la excelencia asistencial, la formación médica, la investigación y la innovación sanitaria en el Archipiélago.

Con esta certificación, HPS podrá acoger a estudiantes del grado de Medicina, en numerosas especialidades, que tendrán la oportunidad de realizar sus prácticas en un entorno clínico real, guiados por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional y con acceso a instalaciones y equipamiento de última generación.

El acto contó con la presencia del CEO de HPS, Dr. Jorge Petit; la gerente de Kala by HPS y Directora de Marketing y Comunicación, Eva Molina Barber; la Directora Financiera, María Jesús Susilla; Norma Nehrlich, adjunta al Departamento Financiero; la Directora de Análisis y Gestión, Laura García; la Directora de Recursos Humanos, Davinia Padrón; la Directora Médica, Cristina Jiménez; la Directora de Enfermería, Prado Márquez, y el cardiólogo Octavio Rodríguez.

Por parte de la UFPC asistieron el Presidente, Antonio Nicolás Rodríguez; el Rector, Antonio J. Rodríguez; la Directora de Recursos Humanos, Blanca Medina; la Vicerrectora de Titulaciones, Graciela Corujo; la Vicerrectora de Profesorado, Marina Angulo; Sandra Vega, Técnico del Área de Titulaciones y Gestión de Convenios; el Defensor Universitario, José Antonio Guerra; el Director del Grado en Medicina, Pedro Lara; y el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dionisio Lorenzo.

El convenio establece un marco general de colaboración entre ambas instituciones para impulsar actividades docentes, asistenciales e investigadoras en el ámbito de las Ciencias de la Salud. “En España hay pocos hospitales universitarios que tengan acceso al grado de Medicina. Para nosotros, contar con esta conexión directa con la formación y la innovación es fundamental. Es una simbiosis: ponemos a disposición de la universidad nuestros servicios, equipamiento y especialistas, y todo ello revierte en una mayor calidad para el paciente”, destacó Dr. Jorge Petit.

“Sabemos que va a mejorar la calidad asistencial de los pacientes porque tendrán acceso a mejores tratamientos y a la unión con la propia universidad. Y, muy importante, vamos a tener la capacidad de atraer y retener talento, que para nosotros es fundamental”.

Con más de 300 especialistas y más de 350.000 casos atendidos al año, HPS da un paso decisivo en su evolución como centro sanitario de referencia. La integración con la universidad permitirá incorporar alumnos del Grado en Medicina, favoreciendo un entorno clínico-académico donde la formación, la innovación y la práctica asistencial convivan de manera permanente. Asimismo, el CEO subrayó el reconocimiento social que implica esta alianza, reforzando el posicionamiento de HPS como institución sanitaria de referencia en Canarias.

Por su parte, el presidente de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Antonio Nicolás Rodríguez Rodríguez, señaló la dimensión histórica y estratégica del acuerdo. “Los hospitales universitarios representan otra dimensión dentro del sistema sanitario. A partir de ahora, la investigación y el buen hacer, bajo la supervisión académica, serán pilares fundamentales”. Así mismo, señaló la importancia de esta decisión en el sistema sanitario canario. “Este convenio significa un nuevo paradigma y un cambio de pensamiento en la estructura de hospital universitario. Es un avance histórico con respecto a la calidad”.

Con esta alianza, HPS y la UFPC consolidan un modelo de cooperación que refuerza el compromiso conjunto con el futuro de la sanidad en Canarias.