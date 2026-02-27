Isaías Barreñada, doctor en Relaciones Internacionales: «Los jóvenes saharauis nunca aceptarán una solución injusta»

Hoy se cumplen 50 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). ¿Qué significado político tiene hoy ese aniversario?

Hace 50 años los saharauis tomaron la decisión de proclamar un estado independiente por una razón concreta y es que España no completó la descolonización. Fue el abandono anómalo lo que llevó a los saharauis a proclamar un estado independiente. Los pueblos colonizados, según el derecho internacional, tienen el derecho a decidir su futuro. Y ese derecho se frustró por una decisión tomada en un momento muy delicado en la historia española. Hubo una especie de tormenta perfecta para que España cometiera una anomalía en el proceso de descolonización. Y el estado saharaui se crea en condiciones muy precarias como respuesta a eso, para cubrir un vacío.

¿Qué ha cambiado en estas cinco décadas?

El caso de Sáhara no es solamente un conflicto, es una cuestión derivada del colonialismo que no se resuelve. Es una cuestión de descolonización, una cuestión de ocupación ilegal y un conflicto armado. Es un cúmulo de situaciones que han complejizado la situación sin resolverla. Y con el tiempo se hace cada vez más compleja. Se van añadiendo capas de cebolla. El núcleo sigue siendo el colonialismo. Hoy es mucho más difícil de resolver que en 1975.

¿Qué valoración hace de la postura actual de España?

El abandono de España lo realiza el último gobierno de Franco. Es el gobierno de Arias Navarro, quien negocia con Marruecos. Todos los gobiernos posteriores le echan la culpa. Y todos han intentado pasar página. Han puesto por delante la prioridad de tener buenas relaciones con sus dos vecinos del sur. Marruecos y Argelia, que tienen posiciones radicalmente distintas sobre la cuestión de Sáhara. Han adoptado una política de neutralidad activa. Dejándolo en manos de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo haciendo negocios con Marruecos. Es una posición ambigua, aunque en el fondo es claramente promarroquí. En el año 2022 lo que hace el Gobierno es decirlo abiertamente. Ya en la práctica hacía muchos años que los gobiernos españoles, tanto el PSOE como el PP habían apostado por la vía marroquí.

En la última renovación de la Minurso se da mayor relieve a la propuesta marroquí de autonomía. ¿Puede tener esto algún impacto en el futuro?

Hay que situar las cosas en su lugar. Se aprobó una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y se trata de un órgano que no es más importante que la Asamblea General donde se han aprobado las resoluciones que reconocen el derecho de los pueblos colonizados a disponer de sí mismos. Hay una especie de contradicción. Por lo tanto hay que valorar en su justo término lo que conlleva esa resolución. No es que Naciones Unidas haya dado un vuelco, o haya dado la razón a Marruecos. Es una resolución que bastante contradictoria en sus términos. Una formulación que no cambia las cosas.

Ahora se han retomado las negociaciones directas...

Exacto. Se ha vuelto a las negociaciones directas. Ha habido en Washington, en Madrid y de nuevo, ahora, en Estados Unidos. Conversaciones directas de las que todavía no sabemos nada. Pero sí sabemos por las partes que no les han hecho cambiar su posición. Marruecos lo único que quiere es que las comunidades internacionales reconozca que el Sáhara ocupado forma parte de Marruecos. Los saharauis defienden que ellos tienen el derecho internacional de su lado y que tienen derecho a decidir a través de un referéndum. No ha cambiado nada.

Nadie puede saber qué ocurrirá en el futuro, pero si tuviera que decantarse por uno de los caminos. ¿Qué escenario cree más probable a corto plazo?

No estamos en el mejor momento en la escena internacional para imaginar a corto plazo soluciones justas a conflictos complejos. Lo hemos visto en Gaza. Con un supuesto plan de paz o de alto el fuego que no resuelve nada. Si eso no avanza, si no avanza Ucrania, si muchos otros casos también enrevesados no han conseguido lo que lo que se prometía con bombo y platillo, dudo que tengamos una buena solución en el caso del Sáhara. Una solución impuesta por la fuerza que no sea justa y que no esté de acuerdo al derecho internacional no va a resolver a la larga esta cuestión, porque las nuevas generaciones de saharauis son tan partidarias de la autodeterminación como lo fueron sus padres y sus abuelos. Son incluso más intransigentes que sus padres porque entienden que una mala solución no es una solución, es simplemente posponer la resolución para más adelante.